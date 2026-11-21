La notizia della morte di Gianni De Gennaro “è decisamente sconvolgente per i tanti di noi che lo hanno conosciuto e che sanno chi era Gianni De Gennaro. Se io dovessi immaginare un volto che interpreta il deep state penso a De Gennaro“. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi all’assemblea nazionale di Italia Viva ‘Pronti a correre’. “È una scomparsa tragica, ci sarà tempo e modo per capire e valutare. Oggi è il momento della pietas e del cordoglio, il primo pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari”, ha concluso.