“È una cosa che addolora tutti, soprattutto per chi, come lui, ha rivestito un ruolo così importante da uomo dello Stato. Un dolore che sento ancora di più per il ruolo che oggi ho il privilegio di ricoprire al Viminale”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, commentando la morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, che si è tolto la vita nella sua casa di campagna. “Un pensiero commosso va ai familiari, al fratello, per una grande tragedia che speriamo possa trovare delle ragioni che, al momento, nessuno di noi purtroppo riesce a vedere“, ha aggiunto Ferro, parlando di “un gesto estremo“. De Gennaro, 78 anni, era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.