Nasce dalle rivelazioni di un testimone l’inchiesta che ha portato la Procura di Caltanissetta a chiedere l’arresto per depistaggio aggravato dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, morto suicida questa mattina, nella sua casa di campagna. La tesi dei pm, che ipotizzavano che De Gennaro, per anni collaboratore di Giovanni Falcone, avesse fatto sparire documenti e indotto il pentito Salvatore Contorno a non parlare con i magistrati per condizionare le indagini sulla strage di via D’Amelio, è stata bocciata dal gip che, negando la misura cautelare, ha sostenuto che non ci fosse alcun indizio che l’attività di De Gennaro fosse da ricollegarsi ai procedimenti penali aperti sugli attentati del ’92.

Nella tesi dei pm l’inquinamento investigativo posto in essere dall’ex capo della polizia si sarebbe svolto in più fasi. La prima dopo notizia delle perquisizioni ai familiari dell’ex capo della Mobile di Palermo Arnaldo la Barbera, accusato di aver fabbricato ad arte falsi pentiti per far passare una tesi minimalista della strage di via D’Amelio e di aver fatto sparire l’agenda rossa di Borsellino. Le indagini della Procura di Caltanissetta hanno accertato che La Barbera, prima di morire, aveva detto alla moglie di rivolgersi a De Gennaro per far assumere la figlia facendo intendere che i due colleghi condividessero oscuri segreti sulla cattura del pentito Salvatore Contorno e che per questo l’ex capo della polizia non avrebbe detto no.

La figlia di La Barbera, hanno scoperto gli inquirenti, fu presa ai Servizi Segreti guidati da De Gennaro. La seconda fase sarebbe cominciata dopo che il super poliziotto seppe di essere intercettato. Le registrazioni dei suoi dialoghi, secondo l’accusa, proverebbero che aveva fatto sparire carte. Un teorema che, però, il gip non ha condiviso.