“La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un’inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo. Si è trattato di un’iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell’agenda rossa. Per spostare quindi l’attenzione sulla Polizia”. Lo ha detto all’ANSA Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, commentando la notizia del suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro.