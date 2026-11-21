Gianni De Gennaro “è una persona che conoscevo personalmente, quindi sono molto scosso, sono anche amico del fratello. Al netto della vicenda, credo che sia un’occasione ancora importante per riflettere sul sistema di mettere alla gogna le persone. Non è che voglio strumentalizzare l’accaduto, ci mancherebbe. Non lo farei mai, a maggior ragione su una persona che conoscevo bene, che stimavo, che consideravo assolutamente estraneo dal mio punto di vista a quello che accadeva, pur non conoscendo i fatti. Ma credo che una riflessione sul binomio magistratura e alcuni mezzi di informazione vada fatta nel rispetto della libertà di espressione della stampa, della giustezza di comunicare ai cittadini le notizie e anche al dovere della magistratura di fare indagini. Ma insomma, la spettacolarizzazione di queste vicende dimentica spesso che ci sono delle persone dietro, delle famiglie. E’ una riflessione che le nostre democrazie devono fare“. Lo ha detto ai giornalisti il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a margine dei Med Dialogues in corso a Napoli.