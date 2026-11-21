“Voglio manifestare il mio cordoglio alla famiglia De Gennaro per quel che purtroppo abbiamo appreso. Io sono stato sottoposto per oltre dieci anni a una gogna giudiziaria, eppure sono stato sempre assolto. Ho scritto anche un libro che si chiama ‘Lupara giudiziaria ‘ e oggi, avendo vissuto cosa sia la gogna mediatica, la strumentalizzazione e lo sciacallaggio politico so cosa si sente, cosa subisce la tua famiglia e cosa passano e sentono i tuoi amici. Pertanto, non posso che manifestare lo sdegno, dal punto di vista di una strategia che spesso punta ad annullare l’uomo, ed ovviamente il nostro personale alla famiglia”. Lo ha dichiarato Cateno De Luca, sindaco di Taormina e fondatore del movimento Sud chiama Nord, al margine dell’assemblea organizzativa regionale a Bari.