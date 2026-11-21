Emergono nuovi elementi sulle circostanze della morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato senza vita nella sua abitazione di campagna. All’interno della casa sarebbero stati rinvenuti alcuni biglietti di saluto destinati ai familiari, mentre gli investigatori stanno procedendo all’acquisizione e alla catalogazione di ulteriore documentazione presente nell’immobile. Gli accertamenti sono coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze insieme alla Procura di Grosseto, impegnate nella ricostruzione delle circostanze della morte dell’ex alto funzionario dello Stato.

Gianni De Gennaro, i biglietti ritrovati nell’abitazione

Uno degli elementi emersi nel corso delle verifiche riguarda il possibile ritrovamento di biglietti di saluto indirizzati ai familiari di De Gennaro. I messaggi sarebbero stati individuati all’interno dell’abitazione dove l’ex capo della Polizia si è tolto la vita. Non sono stati resi noti i contenuti dei biglietti. Parallelamente, gli investigatori stanno repertando altra documentazione presente nella casa di campagna, nell’ambito delle attività finalizzate a ricostruire quanto accaduto.

La ricostruzione della Dda di Firenze: De Gennaro trovato dal custode nella dependance

A fornire una prima ricostruzione delle circostanze del ritrovamento è la Dda di Firenze, che coordina le indagini insieme alla Procura di Grosseto. Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, Gianni De Gennaro “è stato rinvenuto esanime del custode in una dependance della sua abitazione”. La ricostruzione preliminare indica inoltre che l’ex capo della Polizia si trovava da solo al momento dell’accaduto e avrebbe utilizzato un’arma di sua proprietà, regolarmente detenuta. In particolare, la Dda riferisce che “da una preliminare ricostruzione sembrerebbe che mentre si trovava solo in casa si sia attinto con colpo alla testa usando una sua arma regolarmente detenuta”.