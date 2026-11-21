Un uomo riservato, poco incline a parlare dei propri problemi e, negli ultimi tempi, visibilmente sofferente. È il ritratto di Gianni De Gennaro che emerge dalle parole di Gianfranco Ricci, ristoratore e vicino di casa che lo conosceva da circa trent’anni. Una testimonianza che ripercorre gli ultimi incontri, le abitudini e i cambiamenti nell’atteggiamento di De Gennaro. Ricci abita a circa 200 metri dall’abitazione di De Gennaro e racconta di non aver notato nulla di insolito nella serata precedente, se non le luci accese all’interno della casa intorno alle 21:30.

Le luci accese alle 21:30: il racconto del vicino di casa

Il primo ricordo di Gianfranco Ricci riguarda proprio quanto osservato nella serata precedente. Il ristoratore spiega di aver visto le luci accese nella stanza di De Gennaro, senza però aver sentito rumori o notato movimenti particolari. “Ieri sera ho visto le luci accese della sua stanza intorno alle 21.30. Abito lì, a 200 metri dalla sua abitazione, ma non ho sentito niente, non c’è stato nessun movimento diverso dalle altre serate, dalle altre normali”. Secondo quanto riferito dal vicino, dunque, la serata non aveva mostrato elementi diversi dalla quotidianità. Nessun movimento insolito e nessun rumore avevano attirato la sua attenzione.

Gli ultimi incontri con Gianni De Gennaro: “era visibilmente provato”

La testimonianza si concentra poi sugli ultimi incontri avvenuti al ristorante. Ricci racconta che De Gennaro era stato nel locale la settimana precedente, durante il periodo delle perquisizioni, quando non aveva accesso alla propria abitazione. “Prima di ieri, era stato qui la settimana scorsa, quando durante le perquisizioni non aveva accesso all’abitazione. Era una persona sofferente, visibilmente provata da questa situazione”. Il ristoratore descrive un uomo che appariva particolarmente colpito da quanto stava vivendo. Un cambiamento che, secondo il suo racconto, si poteva cogliere soprattutto nell’atteggiamento e nella minore disponibilità a sorridere e scherzare. “Era comunque una persona molto schiva, ripeto, non è una persona che dialogava dei suoi problemi. Ma negli ultimi tempi si vedeva che non aveva voglia di sorridere e scherzare, come a volte succedeva”. Ricci sottolinea quindi il carattere riservato di Gianni De Gennaro, spiegando che “non era abituato a condividere apertamente le proprie difficoltà personali. Negli ultimi tempi, tuttavia, aveva osservato in lui un atteggiamento diverso rispetto al passato”.

L’ultima volta al ristorante: “ha chiesto cosa c’era da mangiare, poi è rimasto nelle sue”

Tra i particolari ricordati da Ricci c’è anche il comportamento di De Gennaro durante l’ultima visita al ristorante. Un incontro nel quale, secondo il racconto del vicino, l’uomo aveva mantenuto il consueto riserbo, apparendo poco propenso alla conversazione. “L’ultima volta al ristorante ha chiesto cosa c’era da mangiare, però poi è rimasto nelle sue”. Un episodio che Ricci inserisce nel ricordo degli ultimi tempi, quando aveva notato una maggiore chiusura da parte di una persona che conosceva da molti anni. “Spesso lasciava andare via la scorta, una volta arrivato qui a casa sua”, sottolinea.

Un legame con il territorio lungo trent’anni: la casa e l’azienda agricola

Il rapporto di conoscenza tra Gianfranco Ricci e Gianni De Gennaro risaliva al 1997. Il ristoratore racconta di averlo conosciuto quando già frequentava la zona, un legame proseguito nel corso dei decenni. “Lo conosco dal ’97, da trent’anni, è sempre stato qui in zona”. Ricci ricorda inoltre che De Gennaro aveva acquistato la propria abitazione oltre vent’anni fa e che successivamente aveva avviato un’azienda agricola. Prima di trasferirsi nella casa ricordata dal vicino, De Gennaro si trovava a Montiano, una località poco distante. La testimonianza restituisce così anche uno spaccato della vita quotidiana di De Gennaro, del suo rapporto con il territorio e delle abitudini mantenute nel corso degli anni.