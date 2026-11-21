Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sul suicidio di Gianni De Gennaro, esprimendo una riflessione sul significato di un gesto drammatico e sulla possibilità di interpretarlo esclusivamente come una manifestazione di fragilità. Le dichiarazioni sono arrivate a margine di un evento di Fratelli d’Italia a Milano, dove la seconda carica dello Stato ha affrontato l’argomento, invitando a non formulare giudizi affrettati sulle ragioni che possono portare una persona a compiere un gesto estremo.

La Russa sul suicidio di Gianni De Gennaro: “a volte è anche coraggio”

Parlando della vicenda di Gianni De Gennaro, La Russa ha dichiarato: “a volte il suicidio è anche coraggio. Quando sai che vuoi affermare qualcosa e non hai altro modo c’è anche il suicidio, è drammatico e non è certamente quello che auspico a nessuno, ma prima di dire che è fragilità ci penserei, non lo so”. Il presidente del Senato ha quindi sottolineato il carattere drammatico del suicidio, precisando di non considerarlo una scelta auspicabile per nessuno. Nelle sue parole emerge soprattutto l’invito alla cautela nell’interpretare un gesto del genere, evitando di ricondurlo automaticamente a una condizione di fragilità.

“Può essere un modo per reagire a una grande ingiustizia”

Nel proseguire il suo intervento, Ignazio La Russa ha avanzato un’ulteriore riflessione, collegando il possibile significato del gesto alla percezione di un’ingiustizia da parte di chi lo compie. “Può essere fragilità e può essere un modo per reagire a quella che lui avvertiva come una grande ingiustizia”, ha aggiunto il presidente del Senato. La Russa ha dunque prospettato diverse possibili interpretazioni, senza indicare con certezza quali fossero le motivazioni personali di Gianni De Gennaro. Il riferimento alla grande ingiustizia riguarda, nelle parole del presidente del Senato, ciò che De Gennaro avrebbe potuto avvertire soggettivamente.