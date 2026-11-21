“Gianni De Gennaro è stato l’unico uomo, o uno dei pochi, che ha davvero combattuto, con tutte le sue forze, la mafia”. Sono parole cariche di dolore quelle pronunciate da Gaspare Mutolo, ex uomo d’onore diventato collaboratore di giustizia, che in un’intervista all’Adnkronos ricorda il rapporto con l’ex capo della Polizia e della Direzione Investigativa Antimafia, scomparso tragicamente. Mutolo ripercorre gli anni della propria collaborazione con la giustizia, iniziata alla fine del 1991, quando Gianni De Gennaro era ai vertici della Dia e lavorava a stretto contatto con Giovanni Falcone. Un periodo particolarmente delicato nella storia della lotta a Cosa nostra, durante il quale l’ex mafioso maturò la decisione di raccontare agli investigatori quanto conosceva sulle attività delle organizzazioni criminali e sulle loro infiltrazioni nelle istituzioni.

Gaspare Mutolo ricorda Gianni De Gennaro: “ho trascorso con lui otto mesi alla Dia”

Il primo ricordo di Gaspare Mutolo riguarda il rapporto personale e professionale instaurato con De Gennaro nei mesi iniziali della sua collaborazione con la giustizia, quando la decisione di parlare con gli investigatori non era ancora diventata pubblica. “Gianni De Gennaro è stato l’unico uomo, o uno dei pochi, che ha davvero combattuto, con tutte le sue forze, la mafia. Ma anche i poteri corrotti. E mi dispiace tantissimo che si sia ucciso. Io trascorsi con il dottor De Gennaro otto mesi, alla Dia, quando iniziai a collaborare con la giustizia e ancora non lo sapeva nessuno. Che dispiacere la sua morte. Ebbi modo di parlare con De Gennaro per lungo tempo, trascorremmo insieme oltre otto mesi alla Dia. Prima che filtrasse la notizia della mia collaborazione”, evidenzia.

Il ruolo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella collaborazione di Mutolo

La vicenda risale al dicembre 1991, quando Giovanni Falcone, già in servizio al Ministero di Grazia e Giustizia, incontrò Gaspare Mutolo nel carcere di Spoleto. “Dissi a Gianni De Gennaro che avrei parlato solo con Paolo Borsellino. La Dia nacque praticamente con me e con De Gennaro. Ricordo che mi dicevano di parlare con l’Alto Commissario Sica ma io non volevo avere niente a che fare con lui. Volevo parlare solo con il giudice Borsellino. Cosa che feci prima che lui venisse ucciso. Ma c’è dell’altro”, rimarca.

Mutolo e le dichiarazioni sull’ex procuratore di Palermo Pietro Giammanco

Nel corso dell’intervista, Gaspare Mutolo torna anche sulle circostanze che accompagnarono la scelta di parlare con Paolo Borsellino, formulando una precisa affermazione sull’allora procuratore di Palermo, Pietro Giammanco. Alla domanda su quali fossero gli ulteriori elementi della vicenda, il collaboratore di giustizia risponde: “l’ex Procuratore di Palermo Pietro Giammanco non voleva che io parlassi con Borsellino, perché già sapeva alcune cose che io dovevo dire”.

L’inchiesta della Procura di Caltanissetta per depistaggio: i dubbi di Gaspare Mutolo

“Non riesco a credere a quello che, secondo la Procura di Caltanissetta, De Gennaro avrebbe fatto. Anche con l’ex collaboratore Totuccio Contorno. De Gennaro era un uomo che ha combattuto con tenacia contro i boss, anche perché lui stesso era nel mirino della a mafia che lo voleva uccidere”, puntualizza Mutolo.