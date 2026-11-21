Un duro intervento sui social contro chi, dopo la morte di Gianni De Gennaro, continua a rivolgere accuse e critiche all’ex capo della Polizia. A prendere posizione è Ermes Antonucci, giornalista de “Il Foglio”, che invita a informarsi prima di esprimere giudizi sulla vicenda e punta il dito contro alcuni passaggi dell’indagine condotta dalla Procura di Caltanissetta. Nel suo messaggio, Antonucci contesta in particolare i paragoni utilizzati dai magistrati per descrivere alcune modalità di comunicazione adottate da De Gennaro con i propri collaboratori. Secondo quanto riportato dal giornalista, tali comportamenti sarebbero stati accostati, negli atti dell’indagine, a modalità operative riconducibili alle organizzazioni mafiose. Il giornalista richiama il ruolo ricoperto da De Gennaro nella lotta alla mafia e considera offensivi i parallelismi che, a suo giudizio, sarebbero stati formulati dagli inquirenti.

Le parole di Ermes Antonucci sulla morte di De Gennaro

Nel suo intervento pubblicato sui social, il giornalista scrive: “vigliacchi leoni da tastiera, prima di gettare altro fango su una persona che si è appena ammazzata, consiglierei di informarsi sulla vicenda. Scoprirete, ad esempio, che nell’indagine i pm di Caltanissetta sono arrivati a infamare De Gennaro con paragoni senza senso. Le cautele adottate da De Gennaro nelle comunicazioni con i suoi collaboratori sono state paragonate dai pm alle “comunicazioni mediante pizzini emerse nelle più rilevanti indagini di mafia”. Il fatto che De Gennaro non rivelasse le fonti delle sue informazioni a chi gli stava vicino ha spinto i pm a parlare di “strategia singolarmente analoga a quella adottata dalle organizzazioni criminali”. Così un ex alto funzionario dello Stato, che aveva avuto un ruolo di primo piano nella lotta alla mafia in Italia, è stato paragonato a mafiosi e criminali. Informatevi, vigliacchi”.