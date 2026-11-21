Un ricordo carico di dolore, affetto e amarezza quello affidato ai social dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che in un lungo post su X ha voluto rendere omaggio a Gianni De Gennaro, ripercorrendo il rapporto personale che li legava e la carriera di un uomo che ha ricoperto importanti incarichi al servizio delle istituzioni. Nel suo messaggio, Crosetto non nasconde lo sconvolgimento per la notizia e descrive De Gennaro come una persona alla quale era profondamente legato. Accanto al ricordo dell’amico, il ministro affronta anche il tema della diffusione pubblica delle accuse, soffermandosi sul peso del giudizio mediatico e sulla necessità di tutelare la presunzione di innocenza.

Il ricordo di Guido Crosetto: “Gianni De Gennaro era un amico”

Il ministro della Difesa apre il suo intervento ricordando il rapporto umano costruito negli anni con Gianni De Gennaro, conosciuto quando ricopriva l’incarico di Capo della Polizia. “Gianni De Gennaro era un amico. Una persona cui volevo bene e che me ne voleva a sua volta. L’avevo conosciuto quando era Capo della Polizia. Uomo duro, capace, concreto, serio, coraggioso. L’ho visto poi, nel corso della vita, ricoprire molti altri incarichi, sempre con lo stesso spirito: servire le Istituzioni e lo Stato. Un uomo dello Stato. La notizia mi ha sconvolto ma forse il suo è stato l’ultimo coraggioso atto di servizio: non poteva accettare che qualcuno sporcasse quella storia, che non era solo sua ma delle istituzioni che ha servito”.

La riflessione sulla gogna mediatica e sulla presunzione di innocenza

Nel suo intervento, Guido Crosetto dedica ampio spazio anche alle modalità con cui le vicende giudiziarie diventano oggetto del dibattito pubblico. Il ministro esprime preoccupazione per la rapidità con cui le accuse possono diffondersi e per le conseguenze del giudizio anticipato nei confronti delle persone coinvolte. “Ancora una volta mi ha colpito come questa vicenda sia diventata pubblica, come si sia diffusa in poche ore la forza di un teorema accusatorio, la violenza social e mediatica del processo preventivo e senza appello, accuse che rimbombano senza che nessuna voce contraria abbia spazio e possibilità di farsi sentire. Indagini e accertamento di responsabilità sono un compito fondamentale delle democrazie e vanno difesi e rispettati. Come dovrebbe essere rispettata la presunzione di innocenza di chiunque – sottolinea – finché non si accerta la verità”.

“Non ho mai accettato che una persona incensurata venisse data in pasto alla pubblica gogna”

Il ministro prosegue la sua riflessione soffermandosi sulle conseguenze che la diffusione delle accuse può avere sulla reputazione di una persona, indipendentemente dal suo percorso professionale e personale. “Non sono mai riuscito ad accettare che venisse dato in pasto alla pubblica gogna una persona incensurata. A quel punto non conta la storia, non conta una vita di servizio e di lavoro, conta quello che in quei giorni, senza appello, senza possibilità di difesa, viene raccontato e percepito, la verità che viene proposta. Che però non è la verità ma un’ipotesi che meriterebbe di essere discussa in un dibattimento tra le parti”.

Il tentativo di contattare De Gennaro e il messaggio mai arrivato

La parte più personale del ricordo riguarda il tentativo di Guido Crosetto di mettersi in contatto con Gianni De Gennaro dopo aver appreso la notizia della vicenda che lo riguardava. Il ministro racconta di aver cercato l’amico e di avergli inviato un messaggio che, tuttavia, non sarebbe mai arrivato a destinazione perché il telefono gli era stato sequestrato. “L’altro giorno, quando avevo letto la notizia, avevo provato a cercarlo. Non era disponibile e il messaggio che gli avevo mandato non è mai arrivato: non aveva più il telefono perché gli era stato sequestrato. Allora ho affidato la mia vicinanza a un familiare e l’ho cercato più volte per sincerarmi che gli fosse arrivata”.

L’addio del ministro: “avrei voluto dirgli che sapevo chi era lui”

Il lungo messaggio pubblicato su X si conclude con parole particolarmente intense. Crosetto esprime il rammarico per non aver potuto parlare direttamente con De Gennaro e ribadisce la fiducia che nutriva nei suoi confronti, fondata non soltanto sull’amicizia, ma anche sulla conoscenza del suo percorso al servizio dello Stato. “Avrei voluto potergli dire direttamente che io non credevo a nulla di ciò che avevo letto e sapevo chi era lui. Non perché fosse un amico ma perché per lui parlavano la sua storia e i suoi successi al servizio dello Stato. Quello stesso Stato che, in questi giorni, non gli sembrava più ricordarsi della sua storia al punto da trovarselo contro. Forse proprio questo non è riuscito ad accettare. Addio Gianni, amico mio”.