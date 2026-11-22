Proseguono le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato senza vita nella sua abitazione di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto. Il casale, situato nella zona delle Querciolaie, è stato posto sotto sequestro nell’ambito degli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto e dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che hanno aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio. L’abitazione resta piantonata dai Carabinieri, mentre gli investigatori continuano a esaminare gli elementi raccolti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Davanti alla casa, anche nella mattinata di domenica, si sono radunati cronisti e troupe televisive per seguire gli sviluppi della vicenda.

Rilievi del Ris e della Polizia scientifica: analizzate tracce di sangue e impronte digitali

Gli specialisti del Ris dei Carabinieri e della Polizia scientifica di Roma, arrivati appositamente dalla Capitale, hanno lavorato fino a tarda sera di sabato all’interno dell’abitazione di De Gennaro per effettuare tutti i rilievi necessari. Gli accertamenti si sono concentrati in particolare sulla ricerca e sull’analisi di tracce biologiche, tra cui sangue, e impronte digitali, elementi che potranno contribuire a chiarire la dinamica della morte dell’ex capo della Polizia. L’obiettivo degli investigatori è quello di verificare ogni circostanza e escludere la presenza di altre persone all’interno della proprietà, in modo da non lasciare dubbi sull’ipotesi del suicidio. Le operazioni della Polizia scientifica e del Ris si sono concluse nella tarda serata di sabato, mentre prosegue il lavoro di analisi degli elementi acquisiti durante i sopralluoghi.

Nella casa di De Gennaro trovate circa venti armi regolarmente detenute

Secondo quanto emerge dall’inchiesta, Gianni De Gennaro si sarebbe tolto la vita utilizzando una pistola semiautomatica, una delle armi presenti nella sua abitazione di campagna a Montiano. Nel corso degli accertamenti, gli investigatori hanno trovato all’interno della proprietà circa venti armi da sparo, tra pistole e fucili. Si tratta, secondo le informazioni disponibili, di armi tutte regolarmente detenute dall’ex capo della Polizia. La pistola utilizzata è stata sequestrata insieme ad altri materiali ritenuti utili per le indagini. Gli accertamenti sono condotti dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Grosseto, che hanno acquisito la documentazione e gli oggetti presenti nell’abitazione.

Autopsia a Firenze: la salma trasferita all’istituto di Medicina Legale di Careggi

Un altro passaggio importante dell’inchiesta riguarda l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro. La salma, inizialmente trasferita all’obitorio dell’ospedale di Grosseto, è stata successivamente portata a Firenze, presso l’istituto di Medicina Legale di Careggi, dove sarà effettuato l’esame autoptico. Al momento non risulta ancora fissata la data dell’autopsia, che dovrà fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della morte. La Procura di Grosseto è intanto in attesa delle prime relazioni e degli atti investigativi predisposti dai Carabinieri, impegnati nella raccolta e nell’analisi delle prove.

Sequestrati documenti, manoscritti e telefoni: si cercano elementi utili alle indagini

Oltre alle armi, gli investigatori hanno acquisito diversi oggetti e materiali presenti nel podere di Montiano. Tra questi figurano manoscritti, documenti, telefoni cellulari e altri elementi che saranno esaminati nell’ambito dell’inchiesta. Il materiale sequestrato è nella disponibilità dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Grosseto, incaricati di svolgere gli approfondimenti necessari per chiarire le circostanze del decesso. L’attività investigativa riguarda anche la verifica di eventuali elementi che possano contribuire a ricostruire le ultime ore trascorse da De Gennaro nella sua abitazione di campagna.

Al vaglio le immagini delle telecamere sulla strada che conduce al casale

Un’attenzione particolare viene riservata alle telecamere di videosorveglianza installate lungo la strada che conduce alla proprietà dell’ex capo della Polizia, nella zona delle Querciolaie. Gli investigatori stanno cercando di acquisire e analizzare le immagini per verificare il passaggio di eventuali veicoli nelle ore precedenti alla morte. In particolare, si vuole accertare se, oltre all’auto della scorta che aveva accompagnato De Gennaro nell’abitazione di campagna nel tardo pomeriggio di venerdì, siano transitate altre automobili dirette verso il casale. Si tratta di verifiche finalizzate a ricostruire gli spostamenti e ad accertare l’eventuale presenza di altre persone nella zona.

Inchiesta per istigazione al suicidio: proseguono gli accertamenti della Procura

L’inchiesta è attualmente nelle mani della Procura della Repubblica di Grosseto, con il coordinamento distrettuale della Dda di Firenze. Il fascicolo è stato aperto per l’ipotesi di istigazione al suicidio, mentre gli investigatori proseguono le verifiche per ricostruire senza margini di dubbio quanto avvenuto. Il sequestro dell’abitazione, l’esame delle tracce biologiche e delle impronte digitali, l’analisi dei documenti e dei telefoni, insieme alle immagini delle telecamere e all’autopsia, rappresentano i principali elementi sui quali si concentra l’attività investigativa. L’apertura dell’inchiesta non implica di per sé che sia stata accertata la responsabilità di altre persone. Saranno gli esiti degli approfondimenti scientifici e delle verifiche disposte dall’autorità giudiziaria a contribuire a chiarire definitivamente le circostanze della morte di Gianni De Gennaro.