Minacce a Lotito, Ternullo (FI): “gravi e inaccettabili, contestazione non giustifica attacchi a persona e familiari”

“Le minacce e le intimidazioni rivolte all’amico e collega Claudio Lotito, estese persino ai suoi affetti più cari, sono episodi gravi e inaccettabili, che suscitano profonda amarezza e preoccupazione. Non esiste contestazione, per quanto accesa, che possa giustificare simili comportamenti o che possa legittimare il ricorso a minacce e forme di persecuzione. Dietro ogni ruolo pubblico c’è una persona, c’è una famiglia, ci sono affetti che meritano rispetto e tutela“. Lo dichiara il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo.

“Esprimo pertanto pieno apprezzamento per il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, chiamate a fare piena luce su quanto accaduto. A Claudio e ai suoi cari desidero far arrivare tutta la mia vicinanza umana e il mio affetto, con l’auspicio che possano superare questo momento difficile e ritrovare al più presto serenità“, conclude Ternullo.