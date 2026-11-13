Minacce shock a Lotito, 22 persone a giudizio: “panzone, te ne devi annà. Prendiamo tuo figlio e lo ammazziamo”. C’è anche un ex Presidente di un club di Serie B

“A panzone, te ne devi anna, hai capito? Senno’ te spanzamo. Anzi, lo sai che facciamo, prendiamo tuo figlio, lo rapimo e lo ammazziamo”. È una delle frasi più inquietanti che emergono dall’inchiesta della Procura di Roma sulle minacce rivolte al presidente di Lazio e Reggina, Claudio Lotito, che ha portato alla citazione diretta a giudizio di 22 persone. Telefonate nel cuore della notte, intimidazioni, insulti, email minacciose e messaggi pubblicati sui social: un lungo elenco di episodi contestati dagli inquirenti, alcuni dei quali caratterizzati da una violenza verbale particolarmente grave. A rendere ancora più clamorosa la vicenda è la presenza, tra le persone coinvolte nel procedimento, di Massimo Pulcinelli, ex presidente e patron dell’Ascoli Calcio. Una storia che scuote il mondo del calcio italiano e che racconta fino a che punto possa degenerare il clima di ostilità nei confronti di un dirigente sportivo. Le contestazioni riguardano fatti avvenuti tra il 2023 e il 2024, mentre l’udienza predibattimentale è stata fissata per l’8 febbraio 2027. Lotito figura nel procedimento come parte offesa.

Il procedimento comprende anche 714 telefonate moleste ricevute dal presidente della Lazio. Un numero particolarmente elevato, inserito in una ricostruzione che comprende ripetuti tentativi di contatto anche durante le ore notturne. Nel capo di imputazione vengono descritte “numerose telefonate, anche in orario notturno”, effettuate tra il 2023 e il 2024 con modalità che, secondo la Procura, sarebbero state finalizzate a provocare turbamento e disagio al presidente biancoceleste. In alcune chiamate sarebbero state prospettate “gravi conseguenze laddove non avesse lasciato la Ss Lazio”. Particolarmente significativa anche un’email inviata nell’agosto 2023, contenente una frase dal chiaro tenore intimidatorio: “prima o poi ci libereremo di te”. Gli investigatori hanno inoltre preso in esame la presunta diffusione del numero telefonico personale di Lotito all’interno di una chat Telegram. Uno degli imputati avrebbe condiviso il recapito privato del presidente, “istigando pubblicamente i partecipanti ad arrecare disturbo”.

La vicenda approderà davanti al giudice il prossimo 8 febbraio 2027, data fissata per l’udienza predibattimentale dopo la citazione diretta a giudizio disposta dalla Procura di Roma. Claudio Lotito figura come parte offesa ed è assistito dall’avvocato Gian Michele Gentile.