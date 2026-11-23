Una città lunga, stretta tra le montagne e il mare, con quartieri distribuiti lungo decine di chilometri di costa e una mobilità che si sviluppa prevalentemente lungo le principali direttrici stradali. È questa la particolare conformazione geografica di Messina, che da anni alimenta il dibattito sulla possibilità di realizzare una metropolitana del mare capace di collegare le diverse zone urbane attraverso lo Stretto. Il progetto della Metromare di Messina si fonda su un’idea tanto semplice quanto ambiziosa: sfruttare il mare come un corridoio alternativo alla viabilità terrestre, realizzando un sistema di collegamenti marittimi lungo la costa cittadina. La configurazione progettuale individuata prevede cinque approdi: Torre Faro, Fiumara Guardia, Molo Rizzo, Santa Cecilia e Tremestieri. Cinque punti di accesso al mare distribuiti tra l’estremità settentrionale della città e il settore meridionale, con l’obiettivo di offrire un servizio di trasporto pubblico capace di integrarsi con gli altri mezzi disponibili. La stima economica illustrata in quella fase era di circa 18 milioni di euro per le infrastrutture. Come riportato in un apposito articolo, il deputato nazionale Francesco Gallo ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio per richiedere 15 milioni di euro destinati alla realizzazione del progetto. La richiesta di finanziamento rappresenta un passaggio politico importante, ma non equivale all’approvazione delle risorse. Inoltre, la differenza tra la stima progettuale del 2024 e l’importo richiesto nel 2026 rende necessario chiarire quale sia l’attuale quadro economico delle opere.

Torre Faro, il primo approdo della Metromare nella zona nord di Messina

Torre Faro rappresenta il punto più settentrionale del sistema dei cinque approdi. La sua posizione, nell’area di Capo Peloro, assume un significato particolare sia dal punto di vista geografico sia per il ruolo che potrebbe svolgere nella mobilità della zona nord. La realizzazione di una fermata marittima consentirebbe di creare un punto di accesso al servizio per i residenti dell’area, offrendo una possibile alternativa agli spostamenti terrestri verso il centro cittadino. La presenza di un approdo potrebbe inoltre favorire la fruizione del territorio da parte dei visitatori, considerando il valore paesaggistico e turistico dell’area di Capo Peloro. Tuttavia, la collocazione di Torre Faro impone particolare attenzione alle condizioni di navigazione. L’area è interessata dalle peculiari dinamiche delle correnti dello Stretto e richiede valutazioni specifiche sulla sicurezza delle manovre e sull’agibilità dell’approdo nelle diverse condizioni meteomarine. Un collegamento destinato ai pendolari deve infatti garantire un livello elevato di affidabilità, non soltanto durante le giornate estive, ma anche nei mesi caratterizzati da condizioni meteorologiche meno favorevoli.

Fiumara Guardia, il secondo approdo per collegare la costa nord al centro

La seconda fermata prevista dal progetto è quella di Fiumara Guardia, individuata lungo la costa settentrionale della città. La funzione di questo approdo sarebbe quella di ampliare l’accessibilità del servizio, offrendo un punto di imbarco intermedio tra Torre Faro e il porto storico. La sua presenza potrebbe consentire a una parte dei residenti della zona nord di utilizzare la Metromare senza dover raggiungere necessariamente l’estremità settentrionale della linea o il centro cittadino. Ma proprio la natura intermedia della fermata pone una questione importante: il servizio deve trovare un equilibrio tra la distribuzione territoriale degli approdi e la velocità complessiva degli spostamenti. Ogni sosta comporta tempi di avvicinamento, manovra, imbarco e sbarco. A differenza di un autobus, un’imbarcazione deve effettuare operazioni nautiche che incidono sulla durata del viaggio.

Molo Rizzo, il cuore della Metromare nel porto di Messina

Il Molo Rizzo rappresenta il punto centrale del sistema progettato e potrebbe assumere un ruolo fondamentale nell’organizzazione del servizio. La sua collocazione nell’area del porto storico di Messina consente di immaginare un collegamento tra la Metromare e il sistema di mobilità già presente nel centro urbano. Rispetto agli altri approdi, la posizione del Molo Rizzo presenta caratteristiche differenti, essendo inserita in un contesto portuale dove sono già presenti infrastrutture e servizi marittimi. La fermata potrebbe diventare un punto di interscambio per i passeggeri provenienti dalla zona nord e dalla zona sud, consentendo di raggiungere il centro cittadino e proseguire verso altre destinazioni. È proprio su questo aspetto che si giocherebbe una parte importante dell’utilità del progetto.

Santa Cecilia, il quarto approdo della Metromare verso la zona sud

La quarta fermata individuata dal progetto è quella di Santa Cecilia, lungo il settore meridionale della costa messinese. L’approdo avrebbe la funzione di creare un ulteriore punto di accesso al collegamento marittimo, consentendo di servire una parte del territorio compresa tra il porto storico e Tremestieri. La sua utilità dipenderebbe soprattutto dalla capacità di intercettare gli spostamenti quotidiani dei residenti e dalla possibilità di raggiungere agevolmente la fermata attraverso la viabilità locale. La presenza di un approdo intermedio potrebbe contribuire a distribuire meglio il servizio, evitando che gli utenti della zona sud debbano utilizzare esclusivamente il terminal di Tremestieri. Allo stesso tempo, sarebbe necessario valutare quanto la fermata inciderebbe sui tempi complessivi della linea e se il numero di passeggeri attesi possa giustificarne i costi.

Tremestieri, il terminal meridionale della Metromare

Il quinto approdo previsto è quello di Tremestieri, nella parte meridionale di Messina. La sua funzione sarebbe quella di rappresentare il terminal sud della linea, completando il collegamento marittimo con Torre Faro attraverso le fermate intermedie. Tremestieri occupa una posizione importante nell’organizzazione della mobilità e delle infrastrutture portuali cittadine, anche in relazione al sistema degli approdi e alle prospettive di riassetto delle attività marittime. La realizzazione di una fermata della Metromare potrebbe offrire nuove possibilità di collegamento tra la zona sud e il centro urbano, riducendo per alcuni utenti la necessità di percorrere l’intero tragitto attraverso le strade cittadine. Ma anche in questo caso il risultato dipenderebbe dall’organizzazione concreta del servizio. Un collegamento marittimo da Tremestieri verso il centro potrebbe risultare interessante per alcune categorie di passeggeri, soprattutto qualora offrisse tempi di viaggio competitivi e frequenze adeguate. Sarebbe però necessario confrontare il tempo complessivo dello spostamento con quello dei mezzi terrestri, considerando anche il percorso necessario per raggiungere il terminal. Occorrerebbe inoltre coordinare la progettazione dell’approdo con l’organizzazione delle altre attività portuali e con gli interventi infrastrutturali previsti nell’area.