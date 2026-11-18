Messina guarda a nuovi investimenti per la mobilità marittima, il turismo e lo sviluppo dell’Area dello Stretto. Il sindaco Federico Basile ha annunciato la presentazione di due emendamenti alla Legge di Bilancio, per un valore complessivo di 17 milioni di euro, destinati a finanziare interventi che riguardano direttamente la città. L’annuncio arriva da Roma, dove il primo cittadino si trova insieme al deputato Francesco Gallo e al vicesindaco Laura Castelli per affrontare alcune delle principali prospettive di sviluppo del territorio. Tra le iniziative al centro del confronto figurano il progetto “Metro Mare Messina”, la valorizzazione turistica e culturale e il rafforzamento della collaborazione istituzionale con Reggio Calabria.

Messina, 15 milioni di euro per il progetto Metro Mare e non solo

“Oggi a Roma, insieme all’Onorevole Francesco Gallo e al Vicesindaco Laura Castelli per parlare del futuro della nostra Messina. Ieri Gallo ha presentato 2 importanti emendamenti alla Legge di Bilancio che riguardano direttamente la nostra città: 15 milioni di euro per il progetto “Metro Mare Messina”, dedicato alla mobilità marittima sostenibile, e 2 milioni di euro per la valorizzazione turistica e culturale, attraverso eventi e iniziative sul territorio. Due proposte per un investimento complessivo di 17 milioni di euro, che guardano allo sviluppo, all’identità e alle potenzialità della nostra città. Intanto, continuiamo a lavorare con il collega Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, per completare il percorso di predisposizione di ulteriori emendamenti legislativi, finalizzati a concretizzare un nuovo strumento di governance integrata dell’Area dello Stretto”, evidenzia Basile.