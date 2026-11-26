Volano gli stracci in Consiglio comunale a Messina tra il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, e il vicepresidente dell’Assemblea cittadina, Nello Pergolizzi, esponente di Sud chiama Nord. A infiammare il dibattito nell’Aula consiliare di Palazzo Zanca, nel pomeriggio di oggi è stata la discussione sulla proposta di deliberazione relativa alla predisposizione di un Piano comunale per l’accessibilità e l’inclusione delle persone sorde e con disabilità uditiva. Un argomento di particolare rilevanza sociale, sul quale si è registrata, al termine della discussione, una convergenza unanime dell’Aula, ma che ha dato spazio anche a un acceso confronto politico tra maggioranza e opposizione, soprattutto in relazione ai rapporti tra il mondo associativo e quello politico.

Messina, scintille tra Gioveni e Pergolizzi durante il dibattito sull’Ente Nazionale Sordi

Il confronto si è acceso durante la trattazione della proposta di deliberazione n. 260 del 2 novembre 2026, avente ad oggetto “Indirizzi per un Piano comunale per l’accessibilità e l’inclusione delle persone sorde e con disabilità uditiva, il sostegno alle famiglie e alla sicurezza della strada antistante la sede dell’Ente Nazionale Sordi di Messina”, presentata dal consigliere comunale Rosaria Di Ciuccio. Nel corso del proprio intervento, Libero Gioveni ha sollevato la questione dell’opportunità di mantenere l’Ente Nazionale Sordi “al di fuori delle dinamiche e degli schieramenti politici”, richiamando anche il tema di “candidature alle elezioni comunali”. Considerazioni alle quali ha replicato Nello Pergolizzi, invitando il capogruppo di Fratelli d’Italia, qualora fosse a conoscenza di eventuali irregolarità, “a rivolgersi alla Procura della Repubblica”. Il botta e risposta ha animato la discussione consiliare, spostando momentaneamente l’attenzione dai contenuti della proposta alle questioni politiche sollevate durante gli interventi. Al dibattito, aperto dall’intervento della proponente Di Ciuccio e coordinato dal presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli, hanno partecipato anche Alessandro Russo, Cosimo Oteri, Francesco Benedetto e Marcello Scurria.

Il voto del Consiglio comunale: 29 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto

Nonostante le scintille tra Gioveni e Pergolizzi, il provvedimento ha ottenuto il consenso unanime dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione. La proposta è stata infatti approvata con 29 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, secondo quanto riportato sulla piattaforma ufficiale ConsigliCloud del Comune di Messina. Un esito che evidenzia come, al di là delle divergenze emerse durante il confronto politico, l’Assemblea cittadina abbia condiviso gli obiettivi dell’atto di indirizzo, finalizzato a migliorare le condizioni di accessibilità, autonomia e inclusione delle persone sorde e con disabilità uditiva.

Messina, cosa prevede il Piano comunale per le persone sorde

Come avevamo già illustrato in un approfondimento pubblicato su StrettoWeb lo scorso 16 novembre, l’iniziativa del consigliere Di Ciuccio nasce dalle richieste dell’Ente Nazionale Sordi di Messina e punta alla definizione di una strategia comunale per abbattere le barriere comunicative. Tra gli indirizzi figurano la costituzione di un tavolo permanente con istituzioni, associazioni e famiglie, l’attivazione di uno sportello accessibile, il ricorso a servizi di interpretariato e sottotitolazione e il miglioramento della comunicazione tra cittadini e uffici pubblici. Il documento contempla inoltre interventi a sostegno delle famiglie, percorsi educativi accessibili, iniziative di orientamento e formazione professionale e una maggiore attenzione alle esigenze delle persone con disabilità uditiva nell’ambito dei servizi sanitari, dei trasporti pubblici e della Protezione civile. Particolare rilevanza assume anche la possibilità di garantire una maggiore accessibilità alle sedute pubbliche del Consiglio comunale e agli appuntamenti istituzionali, favorendo la partecipazione delle persone sorde alla vita democratica cittadina.

Consiglio comunale di Messina, tutti i provvedimenti votati oggi

Quella odierna è stata una seduta particolarmente articolata, convocata alle ore 14 a Palazzo Zanca, durante la quale il Consiglio comunale ha affrontato anche numerose proposte relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio, all’acquisizione di un’area al patrimonio comunale e al potenziamento della Polizia Municipale. La proposta n. 243 del 19 ottobre 2026, relativa all’acquisizione sanante al patrimonio comunale di un’area situata in località Sperone, ha ottenuto 16 voti favorevoli, nessun contrario e 10 astenuti. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, la proposta n. 244 ha ottenuto 20 voti favorevoli e 10 astenuti; la n. 245 ha registrato 21 favorevoli e 9 astenuti; la n. 248 ha ottenuto 21 favorevoli e 8 astenuti; la n. 249 ha registrato 21 favorevoli e 9 astenuti; la n. 250 ha ottenuto 21 favorevoli e 8 astenuti. La proposta n. 251 ha registrato 22 voti favorevoli e 9 astenuti, così come la n. 255, per la quale la piattaforma riporta due registrazioni di voto con identico risultato. La proposta n. 257 ha ottenuto 21 favorevoli e 9 astenuti, la n. 258 ha registrato 22 favorevoli e 8 astenuti, mentre la n. 259 ha ottenuto 20 favorevoli e 9 astenuti. Nessun voto contrario è stato registrato per queste proposte.

Polizia Municipale, approvato l’atto di indirizzo per il potenziamento del Corpo

Dopo l’approvazione unanime della proposta sull’inclusione delle persone sorde, il Consiglio comunale ha affrontato anche la proposta di deliberazione n. 261 del 2 novembre 2026, relativa al potenziamento del Corpo di Polizia Municipale di Messina. L’atto di indirizzo riguarda la previsione, all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2027-2029, di ulteriori posti di agente di Polizia locale attraverso lo scorrimento della graduatoria vigente. Anche durante la trattazione di questo punto si sono registrati numerosi interventi di Gioveni e Pergolizzi, oltre a quelli degli altri componenti dell’Assemblea cittadina. Il provvedimento ha ottenuto 21 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.