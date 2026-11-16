Messina, un Piano comunale per le persone sorde: la proposta di Di Ciuccio tra inclusione, servizi e sicurezza stradale

Un Piano comunale per migliorare l’accessibilità, l’autonomia e l’inclusione delle persone sorde e con disabilità uditiva a Messina, con interventi dedicati al sostegno delle famiglie, alla rimozione delle barriere comunicative e alla sicurezza stradale nei pressi della sede dell’Ente Nazionale Sordi. È questo l’obiettivo della proposta di deliberazione presentata dalla consigliera comunale Rosaria Rita Di Ciuccio, datata 2 novembre 2026, che punta a definire un programma organico di interventi attraverso il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, delle istituzioni e delle associazioni rappresentative.

L’iniziativa nasce dalle richieste dell’Ente Nazionale Sordi di Messina e affronta numerosi aspetti della vita quotidiana delle persone con disabilità uditiva, dall’accesso agli uffici pubblici ai servizi sanitari, dall’istruzione alla mobilità, fino alla partecipazione alla vita culturale e istituzionale. Alla base della proposta c’è la necessità di rimuovere le barriere comunicative, informative e ambientali, rispettando le diverse modalità di comunicazione e la libertà di scelta individuale. Particolare attenzione viene rivolta ai minori, ai genitori sordi, agli anziani con perdita uditiva e alle persone con sordocecità o disabilità plurime, evitando che siano i familiari, e soprattutto i figli minorenni, a dover assumere impropriamente compiti di interpretariato.

Messina, uno sportello accessibile e servizi comunali senza barriere comunicative

Uno degli elementi centrali della proposta riguarda la creazione di un sistema di servizi comunali realmente accessibile alle persone sorde e con disabilità uditiva. Il documento chiede al Sindaco e alla Giunta di predisporre un Piano comunale che tenga conto delle esigenze delle persone segnanti e non segnanti, con ipoacusia o sordocecità, attraverso una ricognizione volontaria dei bisogni e delle prestazioni già disponibili sul territorio.

È prevista inoltre l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con l’Ente Nazionale Sordi di Messina, le altre associazioni rappresentative, le persone interessate e le loro famiglie, i servizi comunali, l’ASP, le istituzioni scolastiche, la Città Metropolitana e l’Università. Il Piano dovrebbe individuare un ufficio coordinatore e un referente amministrativo, garantendo l’accessibilità degli incontri e il coinvolgimento diretto dei destinatari degli interventi.

Tra le misure proposte figura uno sportello accessibile per informazioni, orientamento, assistenza nella presentazione delle domande e utilizzo dei servizi digitali. L’obiettivo è consentire ai cittadini di comunicare con gli uffici attraverso canali scritti e digitali, senza l’obbligo di effettuare telefonate, prevedendo quando necessario servizi professionali di interpretariato, anche da remoto, sottotitolazione e trascrizione. Il documento propone inoltre la formazione del personale comunale, sistemi visivi di chiamata e avviso, strumenti di ascolto assistito ove tecnicamente realizzabili e una maggiore accessibilità dei siti istituzionali, delle applicazioni, della modulistica e dei principali video informativi del Comune.

Sostegno alle famiglie, scuola e sanità: le misure previste dalla proposta

Un altro capitolo importante riguarda il sostegno alle famiglie delle persone sorde e con disabilità uditiva. La proposta prevede la promozione di corsi per familiari e persone impegnate nella cura e nell’educazione, consulenza alla genitorialità, supporto psicologico accessibile e gruppi di confronto. Particolare attenzione viene riservata ai genitori sordi nei rapporti con le scuole e con i servizi pubblici, oltre che al benessere dei figli udenti, affinché non vengano loro attribuite responsabilità comunicative improprie.

Il documento contempla anche la possibilità di favorire interventi di accompagnamento sociale, sostegno domiciliare e sollievo familiare, in base alla valutazione dei bisogni. Viene inoltre proposta la valutazione di un fondo dedicato o di specifiche risorse all’interno dei fondi sociali esistenti per sostenere l’acquisto di ausili domestici visivi e vibranti, videocitofoni, strumenti di comunicazione e trascrizione, servizi di interpretariato per esigenze essenziali e ulteriori costi documentati legati all’autonomia personale. Le eventuali prestazioni agevolate dovrebbero essere disciplinate da criteri pubblici, evitando sovrapposizioni con gli interventi già garantiti da altri enti.

Sul fronte dell’istruzione, la proposta punta a migliorare l’accessibilità di asili nido, servizi educativi, doposcuola, centri estivi e attività extrascolastiche, promuovendo la continuità dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, l’utilizzo di tecnologie didattiche accessibili e la formazione del personale. Previsti anche interventi per prevenire il bullismo e l’isolamento. In ambito sanitario viene invece ipotizzato un protocollo con l’ASP e le strutture competenti per rendere accessibili prenotazioni, informazioni, percorsi di cura e procedure relative al consenso informato, rafforzando il collegamento con i servizi di diagnosi precoce, audiologia, riabilitazione e assistenza protesica.

Trasporti, protezione civile, lavoro e partecipazione alla vita pubblica

L’iniziativa della consigliera Di Ciuccio affronta anche il tema dell’accessibilità nelle situazioni di emergenza. La proposta chiede di integrare nei piani comunali di protezione civile sistemi di allerta testuali e visivi, contatti accessibili, segnalazioni luminose o tattili negli edifici comunali e attività formative ed esercitazioni inclusive, nel rispetto delle normative tecniche e della tutela dei dati personali.

Per quanto riguarda la mobilità, si propone di promuovere, anche attraverso il coinvolgimento delle società partecipate e dei gestori, annunci visivi e forme di assistenza accessibile nel trasporto pubblico. Il documento dedica inoltre attenzione alla partecipazione agli eventi comunali, alle attività sportive e giovanili, ai percorsi museali, bibliotecari e turistici, prevedendo strumenti di sottotitolazione, interpretariato e altri supporti comunicativi.

Spazio anche all’accesso alla formazione e al lavoro, ai servizi per l’impiego, ai percorsi di selezione e ai servizi antiviolenza e di protezione sociale. La proposta richiama infine l’importanza di rendere accessibili le sedute pubbliche del Consiglio comunale, gli incontri istituzionali, le consultazioni e le informazioni elettorali, per favorire una partecipazione effettiva delle persone sorde alla vita democratica della città.

Sicurezza stradale davanti alla sede dell’Ente Nazionale Sordi di Tremestieri

Un punto specifico della proposta riguarda la sicurezza degli accessi alla sede provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Messina, situata lungo la Strada Statale 114, al chilometro 5,800, in località Tremestieri, presso il Condominio Palazzo Presti. Il documento impegna il Sindaco e la Giunta a disporre un sopralluogo con gli uffici competenti, la Polizia municipale e i rappresentanti dell’associazione, per individuare gli interventi necessari a rendere più sicuri gli accessi e gli attraversamenti pedonali.

Tra le soluzioni da valutare figurano attraversamenti pedonali adeguati all’ingresso della sede, segnaletica visibile, illuminazione dedicata e interventi per moderare la velocità dei veicoli. La proposta prende in considerazione anche eventuali attraversamenti rialzati, ove consentiti, segnalazioni luminose, miglioramento della visibilità, contrasto alla sosta irregolare, rimozione degli ostacoli dai percorsi pedonali e spazi per la breve fermata dei veicoli che accompagnano gli utenti, nel rispetto delle norme vigenti.

Vengono inoltre richiesti controlli sulla velocità e sulla sosta negli orari di maggiore frequentazione della struttura. Secondo quanto previsto dal documento, gli esiti del sopralluogo, gli interventi proposti, i costi e i tempi dovrebbero essere comunicati all’ENS e alla Commissione consiliare competente entro sessanta giorni dall’eventuale approvazione della delibera. Qualora la strada non fosse di competenza comunale, dovrebbe essere avviato un coordinamento con l’ente proprietario.