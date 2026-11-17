Tragedia sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove questa mattina un operaio di 64 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile mentre si trovava all’interno di un cantiere stradale. Il drammatico incidente si è verificato in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos, all’imbocco del viadotto Alcantara, nel territorio comunale di Taormina. La vittima è Mehmeti Hashaim, 64 anni, di nazionalità albanese, dipendente di un’impresa di Caserta impegnata nei lavori di manutenzione dell’infrastruttura autostradale. L’uomo è stato investito da una vettura che, secondo una prima ricostruzione della dinamica, avrebbe improvvisamente invaso l’area del cantiere.

Incidente mortale sull’A18, operaio investito nel cantiere del viadotto Alcantara

L’incidente è avvenuto al chilometro 43,300 dell’autostrada A18 Messina-Catania, lungo la carreggiata in direzione Catania, poco prima del confine tra le province di Messina e Catania. Nel tratto interessato dalla tragedia sono in corso lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, affidati dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) a un raggruppamento temporaneo di imprese della provincia di Caserta. Il cantiere era stato installato sulla corsia di sorpasso dell’autostrada. Proprio all’interno dell’area destinata alle lavorazioni si trovava il 64enne quando è stato travolto dall’automobile.

La prima ricostruzione: vettura avrebbe perso il controllo dell’auto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna alla guida dell’automobile che ha investito l’operaio avrebbe perso il controllo del veicolo. La vettura avrebbe quindi invaso l’area del cantiere autostradale, travolgendo Mehmeti Hashaim, che si trovava sul posto per svolgere la propria attività lavorativa. Si tratta di una ricostruzione preliminare della dinamica, che non consente ancora di stabilire definitivamente le responsabilità dell’incidente.

L’automobilista sotto choc trasportata all’ospedale di Giarre

La donna che si trovava al volante dell’automobile coinvolta nell’investimento è rimasta sotto choc in seguito al drammatico incidente. L’automobilista è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Giarre. La tragedia si è consumata lungo uno dei principali collegamenti autostradali della Sicilia orientale, nel tratto della A18 compreso tra Giardini Naxos e Fiumefreddo, dove erano in corso gli interventi di manutenzione affidati dal CAS.