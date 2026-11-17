Tragico incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un operaio ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile in un tratto di carreggiata interessato da lavori. Il sinistro sta causando rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto per gli automobilisti diretti verso Catania. Per evitare il tratto interessato dall’incidente, è stata istituita l’uscita obbligatoria dall’autostrada allo svincolo di Giardini Naxos e proseguendo lungo la Strada Statale 114, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Fiumefreddo.