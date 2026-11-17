Tragico incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un operaio ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile in un tratto di carreggiata interessato da lavori. Il sinistro sta causando rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto per gli automobilisti diretti verso Catania. Per evitare il tratto interessato dall’incidente, è stata istituita l’uscita obbligatoria dall’autostrada allo svincolo di Giardini Naxos e proseguendo lungo la Strada Statale 114, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Fiumefreddo.
Il Cas raccomanda “a tutti gli automobilisti la massima prudenza, prestando particolare attenzione alla segnaletica stradale e seguendo le indicazioni fornite dal personale presente sul posto”.