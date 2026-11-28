La pioggia battente torna a mettere in difficoltà Messina, dove diverse zone della città devono fare i conti con gli allagamenti che frequentemente si verificano in occasione delle precipitazioni. Particolarmente critica la situazione nella zona nord, a Ganzirri, dove l’acqua ha invaso le strade attorno al lago, provocando numerosi disagi agli automobilisti e facendo saltare alcuni tombini. A rendere particolarmente significativa la situazione è il fatto che l’area sia interessata da lavori finalizzati proprio al convogliamento delle acque.

Maltempo a Messina, strade allagate attorno al lago di Ganzirri

Tra le aree maggiormente interessate dalle conseguenze del maltempo figura quella del lago di Ganzirri, dove le precipitazioni hanno nuovamente determinato importanti accumuli d’acqua lungo le strade. A risentire maggiormente della situazione sono gli automobilisti, alle prese con le difficoltà legate alla presenza dell’acqua sulla carreggiata. A complicare ulteriormente il quadro anche la presenza di alcuni tombini saltati durante le precipitazioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Messina.

Ganzirri, gli allagamenti continuano nonostante i lavori per il convogliamento delle acque

La situazione ripropone il problema della gestione delle acque meteoriche nella zona del lago di Ganzirri, già interessata da interventi infrastrutturali finalizzati a contrastare il fenomeno degli allagamenti. Proprio nei mesi scorsi, lo stato di avanzamento dei lavori per la canalizzazione delle acque piovane a Ganzirri era stato al centro di una seduta della Commissione consiliare, durante la quale era stata indicata la fine del 2026 come termine previsto per la conclusione del cantiere. Le precipitazioni odierne evidenziano come, in attesa della risoluzione del problema, permangano le criticità legate al deflusso delle acque piovane, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità nella zona nord di Messina.

Messina, il problema degli allagamenti si ripresenta con il maltempo

Quello odierno non rappresenta un episodio isolato. Anche durante le precedenti ondate di maltempo, infatti, Ganzirri era stata tra le località maggiormente interessate dagli allagamenti. Lo scorso ottobre, in occasione di un’intensa fase di precipitazioni, si erano registrati numerosi disagi in diverse zone di Messina, da nord a sud, compresa l’area della litoranea e di Ganzirri. La pioggia battente di oggi riporta dunque l’attenzione sulla necessità di risolvere le problematiche legate alla gestione delle acque meteoriche. Nel frattempo, gli automobilisti continuano a fare i conti con le conseguenze degli allagamenti attorno al lago di Ganzirri, dove la situazione rimane critica.