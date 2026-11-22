Messina Social City riapre fino al 27 novembre i termini per la selezione di quattro esperti Senior e Middle nell’ambito del progetto “Fertility – SIL Social Innovation Lab”, per un importo complessivo massimo di 201mila euro. La decisione, contenuta nella determina n. 249 del 20 novembre 2026, riaccende le polemiche sulla procedura e porta a un nuovo intervento dei consiglieri di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, componente del Consiglio comunale di Messina, e Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Circoscrizione. I due esponenti politici, che avevano già presentato un’interrogazione sulla vicenda, ritengono che le motivazioni alla base della riapertura confermino la fondatezza delle perplessità precedentemente sollevate. Al centro delle contestazioni ci sono i tempi inizialmente concessi per partecipare alla selezione, ritenuti insufficienti dalla stessa Azienda Speciale, e alcune incongruenze presenti nello schema di domanda relativo ai profili professionali richiesti. La riapertura dei termini viene considerata dai consiglieri un passaggio necessario per favorire una maggiore partecipazione, ma non sufficiente a chiarire le ragioni per cui l’avviso originario sia stato pubblicato con le criticità successivamente riconosciute.

“La determina n. 249 del 20 novembre 2026 della Messina Social City, con la quale vengono riaperti i termini per la selezione di quattro esperti Senior e Middle nell’ambito del progetto ‘Fertility – SIL Social Innovation Lab’ al costo complessivo di ben 201.000 euro, finisce per dare ulteriore consistenza ai dubbi che avevamo sollevato con la nostra interrogazione. A questo punto, verrebbe proprio da dire che ‘la toppa rischia di essere peggio del buco’!”.

“Non siamo noi, infatti, a evidenziare le criticità della procedura, ma è la stessa Azienda Speciale che, nella propria determina, ammette che i dieci giorni inizialmente concessi per presentare le candidature, comprensivi di giorni festivi, erano insufficienti rispetto alla documentazione richiesta e alla complessità dei curricula da predisporre. Ma non è tutto! La determina riconosce anche che lo schema di domanda conteneva una grave incongruenza nell’individuazione dei profili professionali: veniva infatti inserito un quinto profilo, quello di ‘Esperto Senior in Percorsi formativi’, che non trovava alcuna corrispondenza nell’avviso e nell’allegato descrittivo, mentre il profilo di biologo nutrizionista veniva indicato erroneamente con una numerazione diversa” si legge nella nota.

“La stessa Messina Social City ammette che tali incongruenze avrebbero potuto generare incertezza nei potenziali candidati, arrivando persino a scoraggiarne la partecipazione. E allora ci chiediamo: come si è potuto pubblicare un avviso per il conferimento di quattro incarichi professionali, per un importo complessivo massimo di 201.000 euro, con termini così ristretti e con uno schema di domanda contenente errori di questa portata? Ma soprattutto, perché queste criticità vengono riconosciute soltanto adesso, dopo la nostra interrogazione e dopo la scadenza dei termini originariamente fissati? La decisione di riaprire la procedura fino al 27 novembre, pur rappresentando un passo necessario per consentire una maggiore partecipazione, non cancella quanto accaduto e, anzi, lascia aperti ulteriori interrogativi.

Non possiamo infatti escludere che una finestra temporale iniziale così breve, associata a una modulistica contenente indicazioni non corrette, abbia finito per restringere concretamente la platea dei potenziali partecipanti. E proprio per questo non possiamo fare a meno di chiederci se, nella predisposizione dell’avviso originario, l’obiettivo fosse davvero quello di favorire la più ampia partecipazione possibile oppure se, almeno nelle intenzioni di qualcuno, il percorso non fosse stato in qualche modo già indirizzato verso un esito ben preciso. Non formuliamo accuse, ma riteniamo che la sequenza dei fatti e le stesse ammissioni contenute nella determina meritino risposte puntuali e trasparenti.

La trasparenza non può essere invocata soltanto quando si deve giustificare una riapertura dei termini: deve essere garantita sin dalla pubblicazione di un avviso, soprattutto quando si tratta di incarichi professionali finanziati con risorse pubbliche. Continueremo a seguire attentamente la vicenda, perché i cittadini hanno diritto di sapere se le procedure adottate dalla Messina Social City abbiano garantito davvero pari opportunità a tutti i potenziali candidati”.