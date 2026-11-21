“Quattro nuovi incarichi esterni per un importo complessivo di 201mila euro“ finiscono al centro dell’attenzione della Fiadel-Cisal, che chiede chiarimenti alla Messina Social City sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e sulla necessità di ricorrere a ulteriori consulenze professionali. Il sindacato, attraverso una nota conclusa da Clara Crocè, solleva una serie di interrogativi relativi al progetto Fertility, nell’ambito del quale erano già stati previsti, nell’aprile 2025, “sei incarichi per esperti in diversi settori”.

“L’avviso richiama espressamente l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, che prevede, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi disciplinati dalla norma, l’accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili. Vogliamo quindi conoscere quali verifiche siano state effettuate, se sia stata attivata una concreta ricognizione interna e quali ragioni abbiano determinato la scelta di ricorrere a quattro figure esterne. Ma c’è un altro elemento che non può passare inosservato. Già nell’aprile 2025 la Messina Social City aveva pubblicato una selezione per sei esperti nell’ambito dello stesso progetto Fertility, prevedendo professionalità nell’ambito della progettazione europea, della consulenza legale e del lavoro, delle politiche del lavoro, della formazione e dell’ingegneria gestionale.

Oggi si torna a prevedere nuovi incarichi, per un importo complessivo di 201 mila euro. È indispensabile capire quali attività siano state svolte dai precedenti esperti, quali risultati siano stati conseguiti, quali risorse siano state già impegnate e soprattutto quali siano le differenze tra le prestazioni precedenti e quelle oggi richieste. Non vogliamo alimentare polemiche strumentali, ma pretendiamo che ogni euro venga speso con criteri di trasparenza, economicità e reale necessità. La questione è ancora più delicata se si considera che la stessa Azienda è chiamata quotidianamente a trovare risorse per migliorare le condizioni lavorative, incrementare gli orari contrattuali e garantire la sostenibilità dei servizi”.

Fiadel chiede gli atti e la sospensione cautelativa dei quattro incarichi

La presa di posizione si traduce in una formale richiesta indirizzata ai vertici istituzionali e aziendali, accompagnata dalla sollecitazione a sospendere cautelativamente il conferimento degli incarichi qualora le procedure non siano ancora state perfezionate. “Non si può continuare a parlare di razionalizzazione della spesa quando, contemporaneamente, si ricorre a incarichi esterni senza avere prima chiarito se le competenze necessarie siano già disponibili. Per queste ragioni la FIADEL-CISAL ha formalmente chiesto al Sindaco Federico Basile, al Presidente e al Direttore Generale della Messina Social City:

la documentazione relativa alla ricognizione delle professionalità interne;



gli atti e i risultati della precedente selezione del 2025;



il quadro economico complessivo del progetto;



le motivazioni tecniche che giustificano i nuovi incarichi;



la verifica di eventuali sovrapposizioni tra le prestazioni professionali;



la sospensione cautelativa del conferimento degli incarichi, nelle more degli

opportuni accertamenti e qualora non siano ancora perfezionati.

La FIADEL ritiene che le professionalità interne debbano rappresentare una risorsa da valorizzare e non una presenza da ignorare ogni volta che si decide di ricorrere a consulenze esterne La Messina Social City non può essere soltanto un luogo in cui si erogano servizi: deve essere anche un’Azienda capace di valorizzare i propri lavoratori, riconoscere le competenze e utilizzare responsabilmente le risorse pubbliche. Su questo la FIADEL non farà sconti: trasparenza, rispetto dei lavoratori e corretta gestione delle risorse devono camminare insieme”, conclude Clara Crocè.