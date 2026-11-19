La gestione della Messina Social City torna al centro del confronto politico cittadino. Dopo l’interrogazione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Libero Gioveni e Alessandro Cacciotto sull’avviso pubblico da 201mila euro per il progetto Fertility, interviene anche Palmira Mancuso, coordinatore regionale di Più Europa, che solleva ulteriori interrogativi “sugli incarichi professionali, sull’autonomia della governance aziendale e sulle procedure di approvazione del bilancio consuntivo”. La questione prende le mosse dall’avviso pubblico per la selezione di quattro figure professionali destinate al progetto Fertility – SIL Social Innovation Lab. La procedura prevede tre incarichi senior da 60mila euro ciascuno e un incarico da 21mila euro, per un importo complessivo di 201mila euro. L’interrogazione dei consiglieri Gioveni e Cacciotto aveva già posto l’attenzione sulla necessità “di verificare le competenze disponibili all’interno della società prima di ricorrere a professionalità esterne”. Mancuso riprende questa questione, ma amplia il confronto introducendo il tema di una possibile “partecipazione di Valeria Asquini alla selezione”. In particolare, Più Europa chiede di accertare se l’ex presidente “abbia effettivamente presentato domanda e, in caso affermativo, di approfondire le modalità di predisposizione dell’avviso e l’eventuale compatibilità dell’incarico con le attuali responsabilità professionali di Asquini”.

Il ruolo di Valeria Asquini e i quesiti sull’incarico alla Taormina Social City

Nella nota viene richiamato anche” il nuovo incarico di Valeria Asquini alla Taormina Social City, con decorrenza dal primo ottobre, conferito secondo quanto riferito da Mancuso con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 settembre 2026″. Mancuso chiede “chiarimenti sulle modalità effettive di svolgimento di tale funzione e solleva il tema dell’eventuale cumulo con un incarico derivante dalla selezione Fertility”. Tra gli aspetti sui quali viene sollecitata una verifica figurano “le disposizioni relative alle incompatibilità, ai conflitti di interessi, alle autorizzazioni e agli impegni professionali”. La nota contiene inoltre riferimenti a “segnalazioni informali riguardanti la presenza di Asquini nella sede della società taorminese”.

Le presunte interferenze nella gestione e la questione del bilancio consuntivo

Un ulteriore punto della presa di posizione riguarda il rapporto tra la precedente presidenza e il nuovo Consiglio di amministrazione della Messina Social City. Mancuso sostiene “di aver raccolto segnalazioni relative a presunte influenze sulle dinamiche interne dell’Azienda e a difficoltà nell’esercizio dell’autonomia decisionale della nuova dirigenza”. Particolare attenzione viene riservata alla procedura di approvazione del bilancio consuntivo. La rappresentante di Più Europa domanda “se corrisponda al vero che il documento sia stato approvato senza il preventivo parere del Collegio dei revisori dei conti e se alcuni componenti dell’attuale CdA avessero precedentemente rifiutato di approvarlo per la medesima ragione. Qualora tali circostanze fossero confermate”, Mancuso chiede “di conoscere il fondamento normativo delle decisioni adottate e gli eventuali elementi tecnici o amministrativi intervenuti nel frattempo”.

La dichiarazione integrale di Palmira Mancuso

La coordinatrice regionale di Più Europa affida alla seguente nota le proprie contestazioni e richieste di chiarimento: “l’interrogazione dei consiglieri Libero Gioveni e Alessandro Cacciotto sull’avviso pubblico da 201 mila euro per il progetto Fertility riaccende i riflettori sulla gestione della Messina Social City e pone una questione che va ben oltre l’opportunità di affidare quattro nuovi incarichi professionali all’esterno dell’azienda. La domanda è un’altra: Valeria Asquini, uscita dalla presidenza della Messina Social City, potrebbe rientrare nella gestione dell’azienda attraverso uno degli incarichi previsti dal progetto Fertility? Pare infatti che proprio la Asquini abbia presentato la candidatura, e se così fosse allora vorrebbe dire che la Asquini, nell’ultimo anno in cui è stata presidente, ha lavorato per cucirsi il bando ad hoc. Asquini, tra l’altro, dal primo ottobre è direttrice generale della Taormina Social City, incarico conferito con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 settembre 2026. Una responsabilità dirigenziale di cui sarebbe interessante conoscere quali siano le modalità effettive di svolgimento dell’incarico, anche alla luce delle segnalazioni informali relative a sue frequenti assenze dalla sede di Taormina. Ma c’è soprattutto una questione che riguarda Messina”, rimarca Mancuso.



Il cambio della governance avrebbe dovuto segnare una discontinuità nella gestione della Messina Social City. Eppure si fanno sempre più frequenti le voci di un’influenza esercitata dalla presidente sulle dinamiche interne dell’azienda, con conseguenti tensioni tra il personale e difficoltà per la nuova dirigenza nell’esercizio delle proprie prerogative. Non si tratta di semplici rumors, ma di precise segnalazioni che abbiamo raccolto da chi vive quotidianamente le tensioni di una società partecipata in cui il nuovo Consiglio di amministrazione sembra non disporre della piena autonomia decisionale. Come dimostra anche la recente approvazione del bilancio consuntivo senza il parare dei revisori dei conti, votata dai neoconsiglieri del cda dopo una precedente bocciatura. Qualora fosse certa la partecipazione della Asquini alla selezione Fertility, sarebbe possibile e legittimo cumulare un eventuale incarico con quello di direttrice generale della Taormina Social City? Sono state verificate le disposizioni in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, autorizzazioni e impegni professionali?”, conclude Mancuso.