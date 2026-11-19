Un impegno economico complessivo di 201mila euro per il reclutamento di quattro figure professionali nell’ambito di un progetto finanziato con fondi europei. È questo il tema al centro di un’interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, e dal consigliere della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, che chiedono “chiarimenti all’Amministrazione comunale sulla gestione delle risorse della Messina Social City e sull’opportunità di ricorrere a professionalità esterne”. L’atto è indirizzato al sindaco Federico Basile e all’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, e per conoscenza al presidente della Messina Social City, Francesco Giorgio. Al centro della contestazione c’è l’avviso pubblico per la selezione comparativa, per titoli e colloquio, di esperti senior e middle destinati a supportare l’attuazione del progetto “Fertility – SIL Social Innovation Lab”, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

I due consiglieri chiedono “di conoscere le ragioni che hanno portato alla previsione dei quattro incarichi, se siano state preventivamente valutate le competenze già presenti nell’organico aziendale e se l’operazione sia sostenibile dal punto di vista economico e organizzativo. Tra le richieste figura anche quella di valutare l’eventuale sospensione cautelativa della procedura, fino alla possibilità di una revoca o di un annullamento in autotutela, qualora ne ricorrano i presupposti di legge”.

Messina Social City, quattro incarichi per un totale di 201mila euro

L’avviso pubblico, per il quale il termine di presentazione delle candidature è scaduto l’11 novembre 2026, prevede il reclutamento di quattro professionisti con differenti competenze. Nel dettaglio, è prevista la selezione di un esperto senior di coordinamento strategico, per 120 giornate lavorative e un compenso complessivo di 60mila euro. La stessa durata e il medesimo importo sono previsti per un esperto senior nello sviluppo dell’ecosistema produttivo e dei partenariati di filiera e per un esperto senior in progettazione europea. La quarta figura è quella di un esperto middle biologo nutrizionista, per 60 giornate e un compenso complessivo di 21mila euro. L’impegno economico totale ammonta quindi a 201mila euro, con compensi giornalieri lordi di 500 euro per i profili senior e 350 euro per il profilo middle.

Gioveni e Cacciotto, pur riconoscendo l’importanza dei finanziamenti europei e dei progetti di innovazione sociale, ritengono “necessario approfondire le modalità con cui Messina Social City ha deciso di ricorrere a tali professionalità”. Secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, infatti, “prima di procedere alla selezione di esperti esterni sarebbe stato opportuno verificare concretamente la possibilità di utilizzare personale già in servizio, evitando ulteriori spese qualora le attività previste potessero essere svolte, almeno in parte, attraverso competenze interne”.

Gioveni e Cacciotto chiedono chiarimenti sull’utilizzo delle professionalità interne

Uno degli aspetti principali dell’interrogazione riguarda proprio la valorizzazione delle risorse umane della Messina Social City. I consiglieri evidenziano “che lo stesso avviso prevede una priorità per il personale interno e richiama l’articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 165/2001, disposizione che disciplina il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo e che prevede, tra i presupposti, il preventivo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell’amministrazione”. Gioveni e Cacciotto chiedono pertanto “di verificare l’effettiva applicabilità della norma alla procedura e di conoscere quali accertamenti siano stati effettuati prima della pubblicazione dell’avviso. In particolare, vogliono sapere se sia stata predisposta una ricognizione delle professionalità già presenti nell’organico aziendale, se sia stato effettuato un interpello interno o se esistano altri atti istruttori in grado di documentare l’eventuale indisponibilità di dipendenti con competenze adeguate. L’obiettivo dichiarato è comprendere se il ricorso agli incarichi esterni sia stato preceduto da una valutazione effettiva delle risorse interne oppure se vi fossero alternative organizzative da prendere in considerazione”.

Le preoccupazioni sulla sostenibilità economica della Messina Social City

L’interrogazione affronta anche una questione più ampia, relativa alla gestione economica e organizzativa della Messina Social City. Secondo Gioveni e Cacciotto, “il ricorso a incarichi esterni deve essere valutato alla luce delle necessità complessive dell’Azienda, dei costi di gestione e delle condizioni lavorative del personale”. I due consiglieri esprimono “preoccupazione per il progressivo impegno di risorse economiche che, a loro giudizio, se non adeguatamente programmato e razionalizzato, potrebbe incidere negativamente sulla sostenibilità futura della società. L’attenzione si concentra quindi non soltanto sui 201mila euro previsti dall’avviso, ma anche sulla necessità di verificare se tali somme siano interamente coperte dal finanziamento europeo e se siano previsti ulteriori oneri, diretti o indiretti, a carico del bilancio della Messina Social City o del Comune di Messina”.

Il nodo dei contratti dei dipendenti e la richiesta di una riforma organizzativa

La vicenda viene collegata anche a una battaglia politica e istituzionale che Libero Gioveni porta avanti da anni, relativa alla revisione del modello organizzativo e contrattuale della Messina Social City. Il consigliere comunale sostiene “la necessità di avviare un percorso che consenta di superare progressivamente l’attuale sistema contrattuale riconducibile al mondo delle cooperative, per valutare un modello più stabile e strutturato, maggiormente assimilabile a quello degli enti locali, nel rispetto delle disposizioni normative e dei vincoli economici applicabili. Secondo questa impostazione, il raggiungimento di tale obiettivo richiede una programmazione finanziaria rigorosa, una razionalizzazione delle spese e una maggiore valorizzazione delle professionalità già disponibili. È proprio in questa prospettiva che i due consiglieri mettono in discussione l’opportunità di prevedere ulteriori incarichi esterni senza che ne sia stata preventivamente documentata l’effettiva indispensabilità. Le eventuali economie di gestione, sostengono, potrebbero essere destinate al potenziamento dei servizi e al miglioramento delle condizioni contrattuali e lavorative dei dipendenti, attraverso un percorso di revisione complessiva dell’organizzazione aziendale”.

Undici quesiti al sindaco Basile e all’assessore Calafiore

Nell’interrogazione vengono formulati undici quesiti ai quali Gioveni e Cacciotto chiedono una risposta scritta. In primo luogo, i due esponenti di Fratelli d’Italia “vogliono sapere se l’Amministrazione comunale fosse stata preventivamente informata dell’avviso pubblico e se ne avesse condiviso le finalità, le modalità operative e l’impegno economico complessivo. Chiedono poi di conoscere gli esiti di eventuali verifiche sulle professionalità interne, la presenza di interpelli rivolti ai dipendenti e le motivazioni tecnico-amministrative che hanno portato alla previsione dei quattro incarichi. Particolare attenzione viene riservata all’esistenza di una documentazione istruttoria che attesti l’impossibilità di utilizzare risorse interne, anche in relazione al richiamo normativo contenuto nell’avviso. Sul piano economico, viene chiesto di chiarire la provenienza delle somme, l’eventuale presenza di ulteriori costi per l’Azienda o per il Comune e le valutazioni effettuate sulla sostenibilità finanziaria e organizzativa dell’iniziativa”. I consiglieri sollecitano inoltre “un programma di razionalizzazione delle spese e chiedono se l’Amministrazione intenda avviare una revisione strutturale del modello organizzativo e contrattuale della Messina Social City”.

La richiesta di sospendere la procedura e valutare un’eventuale revoca

La parte conclusiva dell’interrogazione contiene la richiesta politicamente più significativa. Gioveni e Cacciotto chiedono al sindaco e all’assessore di valutare “se sia opportuno sollecitare la Messina Social City a sospendere cautelativamente l’ulteriore iter della selezione, qualora ne ricorrano i presupposti. La sospensione dovrebbe consentire una nuova verifica sulla reale necessità degli incarichi e sull’eventuale disponibilità di personale interno in possesso delle competenze richieste. Qualora dagli accertamenti emergessero i presupposti previsti dalla legge, i consiglieri chiedono inoltre di valutare la possibilità di procedere alla revoca dell’avviso in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della Legge 241/1990, oppure al suo annullamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21-nonies della stessa legge, nel caso in cui fossero accertati effettivi profili di illegittimità. La richiesta non implica che siano già state riscontrate violazioni normative, ma mira a ottenere una verifica prima dell’eventuale conferimento degli incarichi. Contestualmente, i due firmatari hanno avanzato una formale richiesta di accesso agli atti, chiedendo copia della documentazione relativa alla ricognizione delle professionalità interne, degli eventuali provvedimenti di autorizzazione e approvazione della procedura, degli atti economico-finanziari e delle valutazioni sulla sostenibilità organizzativa dell’iniziativa”. L’interrogazione si conclude con la richiesta “di una risposta scritta nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale”.