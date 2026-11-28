A partire da lunedì 30 novembre 2026, a Messina saranno effettuate le prove di funzionamento dei pannelli informativi di allerta meteo installati sul territorio comunale. L’iniziativa, annunciata dall’amministrazione comunale, è finalizzata a verificare la corretta funzionalità dei dispositivi destinati a informare la popolazione sui livelli di rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico. Durante le operazioni di collaudo saranno accesi i segnali luminosi corrispondenti ai diversi livelli di allerta previsti dal Dipartimento di Protezione Civile. Il Comune invita pertanto i cittadini a non confondere l’attivazione dei dispositivi durante le prove con una reale situazione di emergenza, facendo sempre riferimento agli avvisi ufficiali diffusi attraverso i canali istituzionali.

Messina, al via i test sui pannelli informativi di allerta meteo

Le verifiche interesseranno i dispositivi luminosi installati sul territorio comunale e prevederanno l’attivazione dei tre colori associati ai differenti livelli di criticità. L’obiettivo è accertare il corretto funzionamento del sistema prima del suo utilizzo in occasione delle effettive allerte diramate dalla Protezione Civile. Nel corso delle operazioni potranno quindi essere accesi anche i segnali arancioni e rossi, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. La loro attivazione, durante questa fase, avrà esclusivamente finalità tecniche. Le verifiche si inseriscono nel percorso di potenziamento degli strumenti di comunicazione delle emergenze, che ha già visto la presentazione di AlertME, il servizio di avvisi di emergenza rivolto ai cittadini di Messina, tra le cui funzionalità figura anche la gestione dei pannelli informativi presenti in città.

Allerta meteo a Messina: cosa significano i segnali giallo, arancione e rosso

Il Comune ricorda che l’Avviso Meteo, emesso dal Dipartimento di Protezione Civile tra le ore 15 e le ore 16, può prevedere tre differenti livelli di allerta, ai quali corrispondono altrettanti segnali luminosi. Il segnale giallo indica la fase di attenzione, quello arancione corrisponde alla fase di preallarme, mentre il segnale rosso indica la fase di allarme. I tre colori rappresentano dunque il riferimento visivo attraverso il quale i cittadini potranno conoscere il livello di allerta previsto per il territorio, relativamente ai rischi meteorologici, idrogeologici e idraulici.

Pannelli di allerta meteo a Messina: come funzioneranno dopo il collaudo

Una volta completata la fase di verifica, i pannelli informativi saranno utilizzati per comunicare alla popolazione i livelli di allerta effettivamente previsti dal Dipartimento di Protezione Civile. Il segnale luminoso corrispondente sarà acceso e mantenuto attivo per tutta la durata del livello di allerta, consentendo ai cittadini di individuare la fase prevista attraverso il colore visualizzato sui dispositivi. Il sistema rappresenta un ulteriore strumento di informazione alla popolazione in occasione delle situazioni di maltempo in Sicilia.

Messina, l’avviso del Comune: durante i test i segnali non indicano una reale allerta meteo

L’aspetto più importante della comunicazione riguarda proprio la necessità di distinguere le operazioni di collaudo dalle effettive condizioni di allerta meteorologica. L’accensione dei segnali luminosi durante le verifiche avrà infatti esclusivamente finalità di collaudo e non sarà indicativa di una reale condizione di allerta meteo. La cittadinanza è pertanto invitata a consultare gli avvisi ufficiali diffusi attraverso i canali istituzionali, che rimangono il riferimento per conoscere le condizioni di rischio previste sul territorio comunale.