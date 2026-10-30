Messina, presentato AlertME: avvisi di emergenza direttamente ai cittadini, ecco come funziona e come registrarsi

Un nuovo sistema digitale per gestire le emergenze e informare tempestivamente i cittadini di Messina. È stato presentato oggi, a Palazzo Zanca, AlertME – Servizio avvisi di emergenza, lo strumento attraverso il quale il Comune punta a rafforzare il collegamento tra Protezione Civile e popolazione, migliorando il monitoraggio del territorio, il coordinamento degli interventi e la diffusione delle comunicazioni ufficiali in caso di necessità. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Laura Castelli e il presidente di ATM Chiara Sterrantino, che hanno illustrato le caratteristiche della piattaforma e la campagna informativa prevista per incentivare le registrazioni. Il sistema è stato realizzato nell’ambito del progetto FullCloud, finanziato attraverso il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, e rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di digitalizzazione dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo è integrare in un’unica infrastruttura la raccolta delle informazioni sulle criticità del territorio, l’organizzazione delle attività operative e la comunicazione diretta con i cittadini.

Come funziona AlertME: due strumenti collegati per gestire le emergenze

Il nuovo sistema si articola in due componenti distinte ma strettamente connesse: il Portale Emergenze, destinato agli operatori della Protezione Civile comunale, e AlertME, il servizio attraverso il quale i cittadini possono ricevere gli avvisi ufficiali del Comune. Il Portale Emergenze è una piattaforma operativa dotata di una dashboard che permette di visualizzare le emergenze attive, le segnalazioni ricevute, i sopralluoghi programmati e le aree sottoposte a monitoraggio. Gli operatori possono consultare allerte e bollettini ufficiali, seguire l’evoluzione delle situazioni in corso e utilizzare una mappa interattiva per localizzare gli eventi e individuare le zone interessate. Le segnalazioni possono essere classificate, geolocalizzate e associate alle diverse emergenze, consentendo di organizzare verifiche e interventi sul territorio. La piattaforma permette inoltre di coordinare le squadre operative, gestire le risorse disponibili e monitorare l’avanzamento delle attività. Tra le funzionalità previste figura anche la gestione dei pannelli informativi presenti in città, con la possibilità di aggiornare i livelli di allerta visualizzati dalla popolazione. Un’apposita sezione è dedicata alla comunicazione: gli operatori possono individuare i destinatari degli avvisi anche in base all’area geografica interessata e predisporre messaggi immediati oppure programmati attraverso i canali disponibili.

Registrazione con SPID o CIE: gli avvisi arrivano tramite chiamata vocale, App IO ed e-mail

La componente rivolta ai cittadini è AlertME, accessibile attraverso il sito alert.comune.messina.it. Il servizio consente di registrarsi e scegliere come ricevere le comunicazioni ufficiali del Comune in caso di emergenza. La procedura prevede l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una volta effettuata l’autenticazione, il cittadino può verificare i propri recapiti, indicare l’indirizzo e selezionare il canale attraverso il quale desidera essere contattato. Nella fase iniziale sono disponibili tre modalità di comunicazione: chiamata vocale, App IO ed e-mail. La scelta del canale permette all’Amministrazione di trasmettere le informazioni attraverso la modalità indicata dall’utente. Il principale vantaggio del sistema consiste nel collegamento tra le attività della Protezione Civile e gli avvisi alla popolazione. Le informazioni raccolte e gestite attraverso il Portale Emergenze possono infatti essere utilizzate, quando necessario, per predisporre comunicazioni rivolte ai cittadini registrati, anche sulla base delle aree territoriali interessate dalle criticità.

Basile: “più persone si registreranno, più saranno informate e consapevoli”

Durante la presentazione, il sindaco Federico Basile ha evidenziato il ruolo della comunicazione nella prevenzione dei rischi e l’importanza di coinvolgere direttamente la popolazione. “L’informazione oggi rappresenta una componente fondamentale non soltanto nella gestione di un problema, ma anche nella prevenzione – ha sottolineato il sindaco Federico Basile –. La digitalizzazione dei processi e il collegamento con il sistema di Protezione Civile ci consentono di conoscere meglio il territorio e di essere più vicini ai cittadini. Più persone si registreranno ad AlertME, più saranno informate e consapevoli. Anche la presenza territoriale di ATM, attraverso i mezzi, le pensiline e gli strumenti di comunicazione diffusi in città, ci permette di portare questo messaggio direttamente alle persone”. Il primo cittadino ha ribadito il significato dell’iniziativa anche attraverso un messaggio diffuso sui social, sottolineando come il progetto rappresenti un ulteriore passo verso un Comune più vicino ai cittadini e maggiormente efficace nella gestione delle emergenze. “Informare bene significa anche prevenire. Con AlertME facciamo un altro passo nel percorso di digitalizzazione che stiamo portando avanti per rendere il Comune più vicino ai cittadini e più efficace nella gestione delle emergenze”, puntualizza Basile.

Castelli: “non è soltanto una piattaforma che invia messaggi, dietro c’è un lavoro operativo”

Il vicesindaco Laura Castelli ha approfondito gli aspetti organizzativi del progetto, spiegando che il servizio di comunicazione ai cittadini rappresenta soltanto la parte più visibile di un’infrastruttura digitale dedicata alla gestione delle emergenze. “Non parliamo soltanto di una piattaforma che invia una telefonata o un messaggio – ha spiegato il vicesindaco Laura Castelli –. Dietro c’è un back office di uomini e donne che raccoglie dati, mappa la città e consente agli operatori di scegliere come intervenire e dove attivare le squadre. Questo significa avere uno strumento non solo di notifica, ma anche di supporto alla prevenzione e alla gestione. Rivolgiamo inoltre un appello ai giovani affinché aiutino genitori e nonni nella registrazione, perché questo servizio possa essere utilizzato da tutta la famiglia”.

La campagna di ATM: autobus, pensiline e QR code per far conoscere AlertME

Una parte importante del progetto riguarda la sensibilizzazione della cittadinanza. Per raggiungere il maggior numero possibile di persone, il Comune ha avviato una campagna informativa in collaborazione con ATM, che porterà il messaggio di AlertME lungo le principali direttrici del trasporto pubblico messinese. L’iniziativa prevede un autobus brandizzato sulla direttrice nord-sud, messaggi promozionali sulle pensiline e video informativi trasmessi a bordo dei mezzi. Saranno utilizzati anche QR code per facilitare l’accesso alla piattaforma di registrazione. “ATM interviene in questa campagna mettendo a disposizione il proprio sistema di informazione e di veicolazione dei messaggi – ha spiegato il presidente Chiara Sterrantino –. Le pensiline con i QR code, i video a bordo degli autobus e il mezzo brandizzato rappresentano strumenti attraverso cui sensibilizzare i cittadini e ricordare loro la possibilità di registrarsi e utilizzare questo nuovo servizio”.

L’appello ai giovani e l’importanza della partecipazione dei cittadini

Per rendere il sistema sempre più efficace, il Comune punta ad ampliare progressivamente il numero degli iscritti. Da qui l’invito rivolto soprattutto ai giovani, affinché aiutino genitori e nonni a completare la procedura di registrazione. “Se c’è un’emergenza, come possiamo raggiungervi? Con AlertME vi registrate, scegliete come ricevere le comunicazioni del Comune e da quel momento possiamo contattarvi attraverso il canale indicato. Nel video vi mostriamo quanto è semplice. E ai più giovani lanciamo una missione: aiutate genitori e nonni a registrarsi. Più cittadini sono registrati, più possiamo raggiungerli rapidamente quando serve”, sottolinea Basile. L’introduzione di AlertME aggiunge così uno strumento al sistema comunale di Protezione Civile: da una parte la possibilità di monitorare il territorio e coordinare gli interventi, dall’altra quella di trasmettere comunicazioni ufficiali direttamente alla popolazione. Una funzione che assume particolare rilevanza nelle situazioni in cui la tempestività delle informazioni può contribuire alla prevenzione e alla sicurezza.“Registratevi ad AlertME. Quando serve, l’informazione deve arrivare fino a te”, conclude il sindaco Federico Basile.