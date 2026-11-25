Un’estesa superficie di circa sei ettari, interessata da rilevanti interventi di trasformazione del territorio in un contesto di particolare pregio ambientale e naturalistico, è stata sottoposta a sequestro dalla Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti. L’operazione è stata condotta nel territorio comunale di Patti, nel comprensorio naturalistico di Tindari, in un’area interessata da specifici vincoli di tutela ambientale e paesaggistica. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, su un’ampia porzione di territorio sarebbero stati eseguiti interventi di estirpazione della vegetazione spontanea e della macchia mediterranea, accompagnati da consistenti operazioni di movimentazione e livellamento del terreno, tali da modificare sensibilmente la conformazione originaria dei luoghi.

Le indagini, sviluppate attraverso sopralluoghi, rilievi fotografici, verifiche cartografiche e acquisizioni documentali, hanno consentito agli investigatori della Polizia Metropolitana di ricostruire le trasformazioni intervenute e di approfondire la compatibilità delle opere con i vincoli gravanti sull’area. Particolare rilievo assume il contesto ambientale interessato dagli interventi, ricompreso nel comprensorio dei Laghetti di Marinello e nella zona di tutela della ZSC/ZPS ITA030012 – Laguna di Oliveri-Tindari, caratterizzata da habitat e componenti naturalistiche di particolare valore.

Gli operanti hanno proceduto al sequestro dell’area, estesa per circa sei ettari, al fine di preservare lo stato dei luoghi

Alla luce degli elementi acquisiti, gli operanti hanno proceduto al sequestro dell’area, estesa per circa sei ettari, al fine di preservare lo stato dei luoghi e impedire la prosecuzione delle attività oggetto di accertamento. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. L’intervento costituisce un significativo risultato dell’attività di vigilanza ambientale e di Polizia Giudiziaria svolta dalla Polizia Metropolitana di Messina, coordinati dal Comandante Col. Domenico Martino, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto delle trasformazioni non autorizzate del territorio nelle aree sottoposte a speciale protezione. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, impegnata, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, nell’accertamento delle condotte potenzialmente lesive dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico.

L’operazione conferma l’importanza del controllo del territorio e della collaborazione tra Polizia Giudiziaria e Autorità Giudiziaria nella salvaguardia delle aree di maggiore interesse naturalistico. Si precisa che gli accertamenti si collocano nella fase delle indagini preliminari e che le ipotesi investigative non costituiscono accertamento definitivo di responsabilità, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.