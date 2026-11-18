Non si placa lo scontro politico a Messina dopo la bocciatura della proposta di rendere gratuito il trasporto pubblico per un mese durante il periodo natalizio. Il gruppo consiliare “Scurria Sindaco” torna a intervenire sulla vicenda, replicando alle dichiarazioni di Messina Protagonista e allargando il confronto alla gestione delle società partecipate comunali, ai compensi dei dirigenti e al sistema delle nomine. Una presa di posizione con cui il gruppo di opposizione contesta le motivazioni della maggioranza e chiede maggiore trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche: “per i cittadini non ci sono risorse, per il sistema delle partecipate sì? Si faccia chiarezza su nomine, compensi e soldi pubblici.”

Messina, Scurria Sindaco replica alla maggioranza sui bus gratis a Natale

Al centro della polemica resta la proposta avanzata dal gruppo Scurria Sindaco per consentire ai cittadini di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici durante le festività natalizie. Una misura che, secondo i proponenti, avrebbe rappresentato un sostegno concreto per le famiglie alle prese con l’aumento delle spese quotidiane. “La replica di Messina Protagonista alla nostra proposta di rendere gratuito il trasporto pubblico per un mese a Natale dimostra, ancora una volta, quanto questa maggioranza sia distante dai problemi reali dei messinesi. Mentre tante famiglie faticano ad arrivare a fine mese, tra bollette, spesa e carburante sempre più cari, si liquida come propaganda una misura concreta di sostegno”. Secondo i consiglieri, anche un risparmio limitato sulle spese di trasporto potrebbe avere un significato importante per le famiglie. “Evidentemente non si comprende quanto anche un piccolo risparmio possa fare la differenza nella vita quotidiana delle persone”, evidenzia la nota.

Società partecipate e compensi dei dirigenti: le richieste di chiarimento

Il gruppo Scurria Sindaco sposta quindi l’attenzione sui costi delle società partecipate del Comune di Messina, sollevando interrogativi sui compensi dei direttori generali, sulle indennità degli amministratori e sui criteri utilizzati per l’assegnazione degli incarichi. “Ma se parliamo di soldi pubblici, vorremmo che la stessa attenzione fosse riservata ai costi delle partecipate, ai compensi dei direttori generali, alle indennità di sindaco e assessori e al sistema delle nomine. Nel 2018 Cateno De Luca annunciava la liquidazione delle società partecipate e persino l’eliminazione della figura del direttore generale di Palazzo Zanca. Oggi le partecipate sono diventate sei e si contano altrettante figure di direzione generale, con compensi che di circa 130 mila euro annui ciascuno. Nel frattempo, anche le indennità degli amministratori comunali hanno raggiunto livelli massimi. Dalle promesse di riduzione dei costi siamo arrivati a una moltiplicazione di società, incarichi e spese per gli organi di governo”, puntualizza la nota.

Le critiche al sistema delle nomine: “Sservono trasparenza e meritocrazia”

“Da troppo tempo, inoltre, si ritrovano gli stessi protagonisti ai vertici delle diverse società pubbliche. Un sistema che alimenta il sospetto di uno stipendificio, con incarichi che sembrano ruotare sempre attorno ai soliti noti. Perché si bandiscono selezioni pubbliche se poi a ricoprire determinati incarichi sembrano essere sempre gli stessi? Quali criteri vengono adottati e quanto costano queste scelte ai cittadini?” Per i consiglieri, la gestione delle partecipate deve rispondere a criteri di trasparenza, competenza e rendicontazione delle risorse utilizzate. “Le partecipate appartengono alla collettività, non alla politica. Servono trasparenza, meritocrazia e rendicontazione, non poltrone che cambiano società ma sembrano restare nelle stesse mani”, sottolinea la nota.

ATM Messina, Scurria Sindaco torna sugli 11 milioni di utili

La nota torna infine sulla situazione economica di ATM Messina, richiamando il dato relativo agli utili aziendali già citato nella mozione per la gratuità del trasporto pubblico natalizio. “Quanto ad ATM, gli utili di circa 11 milioni di euro richiamati nella nostra mozione sono reali. Noi abbiamo proposto un aiuto concreto alle famiglie. La maggioranza lo ha bocciato senza dimostrare perché fosse impossibile realizzarlo. La vera priorità dovrebbe essere una sola: utilizzare le risorse pubbliche nell’interesse dei cittadini. Perché prima delle poltrone vengono le persone e prima degli interessi degli apparati vengono i bisogni della città”, conclude la nota.