“Quindici variazioni di bilancio in circa nove mesi, 550 milioni di euro di residui attivi, 228 milioni accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità e un nuovo mutuo da circa 6 milioni per il rifacimento delle strade”. Sono i numeri al centro della dura presa di posizione del gruppo civico Scurria Sindaco-Partecipazione, che interviene sulla situazione finanziaria del Comune di Messina e annuncia l’avvio di un’approfondita operazione di verifica dei conti dell’ente. La notizia più rilevante riguarda proprio la decisione del gruppo politico di predisporre un dossier sulla gestione finanziaria di Palazzo Zanca, da sottoporre al Collegio dei revisori dei conti e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Al Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà inoltre “chiesto di valutare l’attivazione delle verifiche ispettive di propria competenza”.

Messina, quindici variazioni di bilancio in nove mesi: le critiche di Scurria

Nella nota diffusa dal gruppo si legge: “ieri il Consiglio comunale ha approvato la quindicesima variazione di bilancio in circa nove mesi, la più consistente finora. Una seduta durata circa otto ore, al termine della quale è emerso ancora una volta il quadro di una gestione finanziaria che continua a rincorrere gli equilibri. Per il gruppo politico civico Scurria Sindaco-Partecipazione, quindici variazioni in così poco tempo non sono un semplice dato amministrativo. Raccontano una gestione priva di stabilità e capacità di programmazione, costretta a correggere continuamente le proprie previsioni di entrata e di spesa. Il bilancio approvato a febbraio sembra costruito per garantire soprattutto un pareggio formale, con entrate sovrastimate e uscite sottostimate. Le continue variazioni restituiscono l’immagine di un castello di carta. Si continua a mettere il carro davanti ai buoi: si modifica il bilancio e si interviene sul Documento unico di programmazione senza avere prima approvato il rendiconto 2025. Prima bisogna sapere come si è chiusa la gestione precedente, verificare i residui e conoscere le risorse effettivamente disponibili. Poi si programma il futuro. Non il contrario”.

Conti del Comune di Messina: 550 milioni di residui attivi e 228 milioni nel Fondo crediti

Uno degli aspetti più delicati sollevati da Scurria Sindaco-Partecipazione riguarda la consistenza dei residui attivi del Comune di Messina, indicati nella nota in circa 550 milioni di euro. “Si tratta, sul piano contabile, di entrate accertate che non risultano ancora riscosse e la cui effettiva esigibilità costituisce un elemento importante per valutare la situazione finanziaria di un ente locale. A questo dato si affiancano i 228 milioni di euro del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l’accantonamento previsto dalle regole contabili per tenere conto del rischio di mancata riscossione di determinate entrate. Il gruppo richiama inoltre il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, strumenti attraverso i quali un’amministrazione può fronteggiare temporanee necessità di liquidità. La presenza di residui attivi, accantonamenti e anticipazioni non dimostra automaticamente, presa singolarmente, una condizione di dissesto. Secondo il gruppo civico, tuttavia, è necessario esaminare questi elementi congiuntamente, verificando la capacità effettiva di riscossione del Comune, il peso dei crediti ancora da incassare e la disponibilità concreta di liquidità. Un ulteriore aspetto evidenziato riguarda la necessità di confrontare i risultati finanziari con gli obiettivi contenuti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il percorso attraverso il quale l’ente è chiamato a rispettare determinati impegni di risanamento“, evidenzia la nota.

Nella valutazione del gruppo, il problema non riguarderebbe soltanto la riscossione delle entrate. La nota richiama “anche un presunto aumento della spesa per il personale rispetto agli impegni di contenimento previsti dal Piano e una crescita dei costi della politica, nonostante gli impegni assunti per una loro significativa riduzione”. Su questi aspetti Scurria Sindaco-Partecipazione esprime una valutazione particolarmente severa: ”non sono problemi isolati, ma elementi che, letti insieme, delineano una crisi finanziaria di carattere strutturale e una condizione di persistente difficoltà dell’ente. Il Comune continua ad avere problemi nella riscossione, tensioni di liquidità e risorse insufficienti per rispondere alle esigenze della città. Il pareggio sulla carta non cancella questi problemi”.

Strade di Messina, un mutuo da 6 milioni di euro per gli interventi di asfaltatura

Le contestazioni del gruppo civico si concentrano anche su una questione particolarmente concreta per i cittadini: la manutenzione delle strade di Messina. Secondo quanto riportato nella nota, “il Comune ricorre a un mutuo di circa 6 milioni di euro per finanziare interventi di rifacimento della pavimentazione stradale”. Scurria Sindaco-Partecipazione precisa “di non contestare in linea di principio il ricorso al finanziamento. La questione posta è invece quella della disponibilità di risorse ordinarie da destinare alla manutenzione del territorio, soprattutto alla luce delle dichiarazioni sul percorso di risanamento dei conti comunali”.

Il gruppo solleva dunque un interrogativo “sulla capacità del bilancio di sostenere interventi considerati essenziali per la città, senza dover ricorrere ogni volta a nuove forme di indebitamento. La distinzione è rilevante: non viene messa in discussione l’utilità degli interventi sulle strade, ma la situazione finanziaria che, secondo gli esponenti civici, renderebbe necessario finanziare questi lavori attraverso un mutuo”. La critica viene sintetizzata nella nota con queste parole: ”parliamo di asfaltare le strade, non di realizzare grandi opere. Un bilancio deve servire a garantire servizi e manutenzione. Se anche gli interventi ordinari richiedono il ricorso a nuovo indebitamento, qualche domanda sulla reale disponibilità delle risorse bisogna porsela”.

Salva Messina e uscita dal predissesto: Scurria mette in discussione il risanamento

Il confronto politico si sposta quindi sul tema del Salva Messina e sul percorso di uscita dal predissesto finanziario. Nella nota, il gruppo “Scurria Sindaco-Partecipazione” richiama “le dichiarazioni con cui il sindaco aveva annunciato la prospettiva di una definitiva uscita del Comune dal predissesto nel corso del 2026″. Secondo il gruppo, “i dati richiamati nel documento impongono invece una valutazione più approfondita dei risultati effettivamente raggiunti. Le quindici variazioni di bilancio, l’ammontare dei crediti non ancora riscossi, il consistente accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e le anticipazioni di tesoreria vengono indicati come elementi che, a giudizio dei rappresentanti civici, non consentirebbero di considerare definitivamente superate le difficoltà finanziarie dell’ente”.

”Il Salva Messina è stato presentato come la soluzione definitiva ai problemi finanziari della città. Oggi, tra gli annunci trionfalistici e la realtà dei documenti, emerge una distanza evidente. Il risanamento non si proclama: si dimostra. Non vorremmo che il Salva Messina si fosse trasformato in una grande operazione di distrazione di massa, utile a celebrare risultati mentre i problemi restano irrisolti. I cittadini meritano verità, non illusioni”. Si tratta di una posizione politica che mette in discussione la portata dei risultati rivendicati dall’Amministrazione. La verifica della reale condizione finanziaria del Comune, tuttavia, richiede l’esame dei documenti ufficiali, dei risultati della gestione e del rispetto degli impegni previsti dal Piano di riequilibrio.

Operazione verità sui conti di Palazzo Zanca: annunciato un dossier finanziario

La parte più significativa dell’iniziativa annunciata da Scurria Sindaco-Partecipazione riguarda il passaggio dalle contestazioni politiche a una ricostruzione documentale della situazione finanziaria del Comune di Messina. Il gruppo comunica infatti che, “a partire dalla seduta consiliare del 20 novembre, sarà avviato un lavoro organico di raccolta, confronto e verifica dei principali dati di bilancio. L’obiettivo dichiarato è quello di predisporre un unico dossier nel quale saranno esaminate le variazioni di bilancio intervenute nel periodo considerato e il rendiconto dell’esercizio 2025, insieme all’evoluzione dei residui attivi e alla capacità effettiva dell’ente di riscuotere le somme accertate. L’analisi comprenderà anche il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l’andamento della spesa per il personale e dei costi della politica, oltre alle operazioni finanziarie straordinarie realizzate negli anni passati. Un capitolo specifico sarà dedicato alla verifica dell’attuazione degli impegni previsti dal Piano di riequilibrio, con l’intenzione di mettere a confronto gli obiettivi programmati e i risultati effettivamente conseguiti. Il metodo annunciato dal gruppo punta quindi a ricostruire non soltanto la situazione contabile riferita a una singola variazione, ma anche l’evoluzione complessiva della gestione finanziaria comunale, per individuare eventuali scostamenti tra le previsioni e i dati consuntivi”.

Corte dei conti, revisori e Ministero dell’Economia: a chi sarà inviato il dossier

Il dossier che Scurria Sindaco-Partecipazione intende realizzare sarà “sottoposto al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Messina e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, organismi che, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di verifica e controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali. Il gruppo annuncia inoltre che si rivolgerà al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), chiedendo di valutare l’attivazione delle verifiche ispettive di competenza ministeriale. È importante distinguere, allo stato attuale, tra l’iniziativa annunciata dal gruppo civico e l’eventuale apertura di accertamenti da parte degli organismi competenti. La nota comunica l’intenzione di sottoporre il dossier e richiedere verifiche, ma non riferisce che siano già state disposte ispezioni ministeriali o avviati nuovi procedimenti di controllo in conseguenza dell’iniziativa”.

Il gruppo spiega così il senso dell’operazione: ”non ci limitiamo a contestare l’ennesima variazione. Vogliamo mettere a confronto le previsioni con i risultati effettivi, ricostruire l’andamento della gestione finanziaria e verificare se gli impegni assunti con il Piano di riequilibrio siano stati rispettati. Chiederemo agli organi competenti di esaminare il quadro complessivo. I cittadini hanno diritto di conoscere la reale condizione finanziaria del proprio Comune”. Il comunicato si conclude con un messaggio rivolto direttamente alla città e all’Amministrazione: “L’operazione verità è appena cominciata. Metteremo insieme i documenti, ricostruiremo i numeri e chiederemo agli organi competenti di fare piena luce. Perché i conti non si aggiustano con la propaganda, gli equilibri non si costruiscono sulla carta e una città non si salva raccontando di averla salvata”.