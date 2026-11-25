Si infiamma lo scontro politico sui conti del Comune di Messina, già analizzati nel dettaglio ieri da StrettoWeb attraverso un approfondito editoriale. Al centro del confronto tra maggioranza e opposizione ci sono il fondo di cassa, il disavanzo dell’ente e i piani di rientro. Alle contestazioni del consigliere comunale Marcello Scurria, che ha evidenziato una riduzione del fondo di cassa da 45 a 10 milioni di euro, è arrivata la replica dei capigruppo della maggioranza a sostegno del sindaco Federico Basile, seguita da un nuovo intervento del gruppo Scurria Sindaco – Partecipazione. A intervenire per la maggioranza sono Nicoletta D’Angelo per Sud chiama Nord, Nicola Maddocco per Basile Sindaco, Paolo Alibrandi per Messina Protagonista, Mirko Cantello per Federico per Messina e Peppe Chiarella per Amo Messina. “Occorre saper leggere i documenti contabili e non dimenticare da dove siamo partiti. La velocità di questi tempi tecnologici e, forse, l’eccessivo utilizzo di strumenti come l’intelligenza artificiale creano situazioni che, come nel caso del fantomatico grafico elaborato da un consigliere comunale, producono un bell’effetto estetico, ma destano tanto, tanto imbarazzo nel commentarne i contenuti”, dichiarano i capigruppo.

Conti del Comune di Messina, la maggioranza rivendica il lavoro svolto dal 2018

Gli esponenti dell’area Basile ricostruiscono la situazione finanziaria del Comune a partire dal 2013, soffermandosi sull’andamento del disavanzo e sull’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti nel 2023. “La gestione di un Comune è legata a fatti quotidiani e, pertanto, le “fotografie” devono essere fatte annualmente rispetto agli andamenti e alle novità che, nel periodo di riferimento, possono determinare azioni di gestione ordinaria e straordinaria. Solo per fare alcuni esempi. Il disavanzo di gestione dell’ente parte da -101 milioni di euro del 2013, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, legato alla condizione finanziaria dell’ente negli anni antecedenti al 2013. Ogni anno il ripiano deve essere di 3.215.000 euro. Dal 2018 a oggi il disavanzo è andato via via diminuendo e l’incremento è derivato dalla necessità dell’accantonamento richiesto dalla Corte dei Conti nell’anno 2023, quando finalmente il Comune di Messina, dopo dieci anni, ha ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio. Un accantonamento di 50 milioni di euro che, se non fosse stato richiesto dalla Corte in via precauzionale, a fronte dei debiti contratti prima del 2013, avrebbe consentito una diminuzione del disavanzo superiore rispetto a quella prevista”.

Il nodo del fondo di cassa e dei finanziamenti extra bilancio

La maggioranza interviene anche sulla questione dei residui attivi e passivi e sulla diminuzione del fondo di cassa, riconducendo l’andamento dei valori contabili alle anticipazioni delle somme necessarie per realizzare i progetti finanziati con risorse extra bilancio. “I residui attivi e passivi sono poste contabili legate agli impegni e agli accertamenti non liquidati negli anni precedenti. È del tutto evidente che le fonti di finanziamento e di spesa legate ai programmi di finanziamento extra bilancio incrementano questi valori, determinando un incremento aritmetico del dato. Lo stesso vale per il tema del fondo cassa. Per effetto di tutte le azioni poste in essere, il Comune di Messina, nell’anticipare le somme per portare avanti i progetti finanziati con risorse extra bilancio, presenta un saldo finanziario, alla data del 31 dicembre degli anni di riferimento, che risente di questa condizione di normale gestione, in considerazione delle risorse che devono essere trasferite dallo Stato o dalla Regione. Si tratta, quindi, di andamenti assolutamente in linea con le attività di un Comune che, dal 2018, ha pagato tutti i debiti lasciati da chi ha portato l’ente sull’orlo del dissesto e ha garantito tanti servizi che prima non c’erano”.

La maggioranza difende il percorso avviato con il Salva Messina

I capigruppo rivendicano quindi il percorso amministrativo avviato dal 2018 con il Salva Messina, invitando l’opposizione a tenere conto delle condizioni finanziarie in cui versava precedentemente l’ente.“In maniera assolutamente trasparente e costruttiva, l’invito è sempre quello di non confondere i ruoli, di ricordare da dove veniva questo Comune, da chi è stato amministrato e quali consulenti lo hanno portato al disastro in cui si è trovato prima del 2018, e di cominciare a saper leggere i documenti certificati da organi terzi, rispetto ai quali si può solo prendere atto di una realtà fatta di contenuti, di azioni e di un piano di riequilibrio finanziario presentato nel 2013 e approvato dalla Corte dei Conti nel 2023, grazie al grande lavoro che è stato posto in essere dal “Salva Messina” in poi”, concludono i capigruppo.

La controreplica di Scurria: “cambiano i piani, non cambiano i conti”

Alle dichiarazioni della maggioranza è seguita la controreplica del gruppo consiliare Scurria Sindaco – Partecipazione, che contesta la ricostruzione degli esponenti dell’area Basile e sposta l’attenzione sulla proposta di delibera n. 280, relativa a un nuovo piano di rientro del disavanzo: “cambiano i piani, non cambiano i conti. La maggioranza balla sul Titanic del risanamento e rinvia il conto ai cittadini. I capigruppo di maggioranza, con la nota del 25 novembre, hanno risposto alle nostre contestazioni ricostruendo la storia del disavanzo dal 2013. Ma sui numeri attuali e sulla proposta di delibera n. 280 non entrano nel merito. Eppure il fatto nuovo è evidente: la proposta n. 280, trasmessa ai consiglieri e in esame lunedì in Commissione, introduce un nuovo piano di rientro del disavanzo. Il Comune ha già un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e un piano di rientro per il disavanzo 2022. Ora se ne propone un secondo. Un Piano di riequilibrio e due piani di rientro: tre strumenti per affrontare le difficoltà dei conti pubblici, mentre ai cittadini si continua a raccontare una storia di risanamento compiuto”.

Il disavanzo e il nuovo piano di rientro: le contestazioni dell’opposizione

Il gruppo consiliare entra quindi nel merito delle cifre, evidenziando il mancato raggiungimento degli obiettivi del precedente piano di rientro e indicando in 89,7 milioni di euro il disavanzo complessivo al 31 dicembre 2025. “Il precedente piano di rientro del disavanzo 2022, approvato nel 2023 e modificato nel 2025, non ha prodotto il risultato previsto: restano da recuperare 14,3 milioni di euro. Al 31 dicembre 2025 il disavanzo complessivo raggiunge 89,7 milioni. La tecnica è sempre la stessa: quando i conti non tornano, si cambiano i piani, si spostano gli obiettivi agli esercizi successivi e si rinvia il problema. Non si risana, si rinvia. È il risanamento a rate: cambiano le scadenze, si moltiplicano i piani, ma il disavanzo resta. E il peso delle difficoltà viene trasferito nel futuro”, rilancia la nota del gruppo Scurria. Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale di chiarire le ragioni del mancato raggiungimento degli obiettivi del precedente piano e di dimostrare l’effettiva disponibilità delle coperture finanziarie previste dal nuovo. “La domanda è semplice: se il risanamento è davvero compiuto, perché servono ancora nuovi piani di rientro? L’amministrazione spieghi perché il precedente piano non abbia raggiunto il risultato previsto e dimostri che le coperture del nuovo siano realmente disponibili e concretamente realizzabili. I cittadini meritano risposte, non altri annunci”, evidenzia la nota.

Scurria alla maggioranza: “cambiare i piani non significa risanare i conti”

Il gruppo Scurria Sindaco – Partecipazione conclude il proprio intervento contestando la narrazione del risanamento finanziario sostenuta dalla maggioranza e ribadendo le proprie preoccupazioni sulle possibili conseguenze per i cittadini messinesi: “la maggioranza può continuare a ballare sul Titanic e a raccontare che tutto va bene. Ma i comunicati non fanno quadrare i bilanci, gli annunci non cancellano i disavanzi e cambiare i piani non significa risanare i conti. Noi abbiamo alzato il tappeto e mostrato cosa c’è sotto. Non permetteremo che la polvere venga nascosta di nuovo. Il conto dei rinvii, prima o poi, arriva. E a pagarlo non saranno quelli che oggi fanno propaganda, ma i cittadini messinesi”.