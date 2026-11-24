Quanto è realmente solida la situazione finanziaria del Comune di Messina? A otto anni dall’avvio del percorso politico e amministrativo denominato Salva Messina, il confronto tra i dati contabili del 2018 e quelli del 2025 riapre una discussione destinata ad assumere un peso centrale nel dibattito politico cittadino. Al di là delle contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, la questione riguarda direttamente il futuro della città, la sostenibilità dei servizi pubblici, la pressione fiscale e la capacità dell’ente di programmare investimenti senza compromettere gli equilibri finanziari. A sollevare nuovamente il caso è il consigliere comunale di opposizione Marcello Scurria, che ha pubblicato un prospetto comparativo delle principali voci di bilancio del Comune di Messina, facendo riferimento al rendiconto del 2018 e allo schema di rendiconto del 2025, approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione numero 737 del 16 novembre 2026. Il quadro delineato dal consigliere comunale merita un approfondimento che vada oltre la semplice lettura delle percentuali. Perché se da una parte l’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti nel 2023 ha rappresentato un risultato istituzionale importante, dall’altra alcuni indicatori finanziari impongono una riflessione sulla capacità del Comune di trasformare il risanamento contabile in una condizione di stabilità duratura.

Comune di Messina, i numeri del bilancio: cosa è cambiato dal 2018 al 2025

Il prospetto pubblicato da Scurria evidenzia un peggioramento di diverse voci contabili. Il disavanzo di amministrazione passa da 83,5 a 89,7 milioni di euro, con un incremento del 7,4%. Il fondo di cassa scende da 45,2 a 9,6 milioni di euro, registrando una contrazione del 78,8%, mentre i residui attivi aumentano da 331,8 a 596,1 milioni di euro, con una crescita del 79,7%. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità passa da 130,3 a 218,3 milioni di euro (+67,6%). Le entrate correnti crescono da 260,4 a 312,7 milioni di euro (+20,1%), ma le spese correnti aumentano più rapidamente, passando da 235,7 a 297,4 milioni di euro (+26,2%). Il totale dei debiti indicato nel prospetto sale da 346,6 a 370,4 milioni di euro (+6,8%), mentre il patrimonio netto si riduce da 624,4 a 613,7 milioni di euro (-1,7%).

Si tratta di dati che, considerati nel loro insieme, pongono interrogativi sulla gestione finanziaria dell’ente. Occorre tuttavia precisare che il confronto riguarda due esercizi distanti sette anni e che, per il 2025, il riferimento è allo schema di rendiconto approvato dalla Giunta. Una valutazione definitiva richiede l’esame integrale dei documenti contabili, delle relative componenti e delle relazioni degli organi di controllo.

Il crollo del fondo di cassa: da 45,2 a 9,6 milioni di euro

Tra gli indicatori più significativi emerge quello relativo alla liquidità del Comune di Messina. Secondo il prospetto diffuso da Scurria, in sette anni il fondo di cassa si sarebbe ridotto di 35,6 milioni di euro. Il fondo di cassa rappresenta la disponibilità monetaria dell’ente presso il tesoriere alla chiusura dell’esercizio finanziario. È un indicatore importante della capacità di sostenere i pagamenti, sebbene non tutte le risorse presenti in tesoreria siano liberamente utilizzabili. Il dato assume maggiore rilievo se confrontato con la relazione ufficiale del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2024, pubblicata dal Comune di Messina nella sezione Amministrazione Trasparente.

Secondo il documento, il fondo di cassa ammontava a circa 76,8 milioni di euro alla fine del 2022, era salito a 107,4 milioni alla fine del 2023 ed era successivamente sceso a 28,4 milioni alla chiusura del 2024. Se confermato definitivamente, il dato di 9,6 milioni riferito al 2025 rappresenterebbe un’ulteriore significativa contrazione. Rispetto al 2023, la riduzione complessiva sarebbe superiore ai 97 milioni di euro. Un andamento che richiede di conoscere nel dettaglio la natura dei pagamenti effettuati, l’impiego dei finanziamenti vincolati, i trasferimenti ricevuti e la capacità di riscossione delle entrate.

Quasi 600 milioni di residui attivi: il nodo della riscossione

Ancora più complessa è la questione dei residui attivi, passati, secondo i dati diffusi dal consigliere comunale, da 331,8 milioni di euro nel 2018 a 596,1 milioni nel 2025. Un incremento di 264,3 milioni di euro. I residui attivi rappresentano somme accertate contabilmente ma non ancora riscosse alla chiusura dell’esercizio. Possono comprendere tributi comunali, sanzioni amministrative, trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e altre tipologie di entrate. Non costituiscono necessariamente crediti inesigibili, né possono essere ricondotti integralmente all’evasione fiscale. Una parte può riguardare finanziamenti pubblici per i quali l’erogazione delle risorse avviene in tempi successivi rispetto all’accertamento contabile.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità sale a 218 milioni di euro

Strettamente collegato al tema dei residui attivi è quello del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), passato da 130,3 milioni di euro nel 2018 a 218,3 milioni nel 2025, secondo il prospetto pubblicato da Scurria. Il fondo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la contabilità armonizzata degli enti locali cerca di impedire che entrate di difficile riscossione possano finanziare spese effettive. Si tratta di un accantonamento prudenziale, disciplinato dal decreto legislativo 118 del 2011 e dai relativi principi contabili. La sua crescita non rappresenta di per sé una prova di cattiva amministrazione. Un maggiore accantonamento può essere anche il risultato di una rappresentazione più prudente e realistica della situazione finanziaria o dell’applicazione di differenti criteri contabili. Resta però il fatto che un accantonamento di oltre 218 milioni di euro limita le risorse utilizzabili dall’ente. Una migliore capacità di riscossione, accompagnata da una corretta gestione dei crediti, potrebbe contribuire nel tempo a ridurre la necessità di tali accantonamenti.

La Corte dei Conti ha approvato il Piano: cosa significa realmente

L’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della magistratura contabile costituisce un fatto documentato e non può essere ignorata nell’analisi delle finanze comunali. Allo stesso tempo, l’approvazione di un piano pluriennale non equivale alla conclusione immediata del percorso di risanamento. La procedura prevista dagli articoli 243-bis e seguenti del Testo unico degli enti locali comporta infatti l’attuazione progressiva delle misure programmate e il monitoraggio dei risultati. Un Comune sottoposto a un Piano di riequilibrio deve dimostrare nel tempo di essere in grado di rispettare gli obiettivi stabiliti, sostenere le proprie obbligazioni e prevenire la formazione di nuovi squilibri incompatibili con il percorso approvato.

Il riconoscimento della congruità del piano nel 2023 e la verifica della sua concreta attuazione negli esercizi successivi rappresentano pertanto due aspetti distinti della medesima procedura. La domanda non è soltanto se Messina abbia scongiurato il dissesto, ma anche se il percorso intrapreso stia producendo condizioni di autonomia e stabilità finanziaria tali da rendere sostenibili i servizi pubblici nel lungo periodo.

Quindici variazioni di bilancio in nove mesi: lo scontro tra maggioranza e opposizione

La pubblicazione del grafico di Scurria si inserisce in un confronto politico già avviato nei giorni precedenti. Il gruppo consiliare Scurria Sindaco – Partecipazione ha infatti sollevato la questione delle quindici variazioni di bilancio intervenute nell’arco di nove mesi, annunciando la predisposizione di un dossier sulla situazione finanziaria dell’ente. L’iniziativa riguarda il rendiconto 2025, l’evoluzione dei residui attivi, la capacità di riscossione, le anticipazioni di tesoreria, la spesa per il personale, i costi della politica e il rispetto degli impegni previsti dal Piano di riequilibrio. Tra le intenzioni annunciate dal gruppo figura quella di sottoporre la documentazione agli organi di revisione e alla magistratura contabile, chiedendo approfondimenti anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La maggioranza consiliare, intervenuta il 23 novembre, ha invece contestato la scelta dell’opposizione di anticipare valutazioni sulla situazione finanziaria prima del completamento dell’esame del rendiconto. Ha inoltre ricordato che il documento è stato trasmesso ai consiglieri comunali e che le variazioni di bilancio costituiscono strumenti ordinari previsti dalla normativa. Il numero delle variazioni, considerato isolatamente, non costituisce infatti una prova di squilibrio finanziario. La valutazione dipende dalla loro natura, dalle motivazioni, dalle coperture individuate e dagli effetti prodotti sugli equilibri dell’ente.