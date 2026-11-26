Prosegue il botta e risposta politico sulla situazione finanziaria del Comune di Messina. Dopo le precisazioni dell’assessore Nino Carreri sulla differenza tra debito e disavanzo, il gruppo consiliare Scurria Sindaco-Partecipazione interviene nuovamente sulla vicenda, chiamando direttamente in causa il sindaco Federico Basile, titolare della delega al Bilancio. Al centro delle contestazioni, oltre al disavanzo di 89,7 milioni di euro, figurano l’incremento dei debiti verso i fornitori e la riduzione del fondo cassa, secondo i dati degli atti comunali richiamati dal gruppo di opposizione. “Prendiamo atto della nota dell’assessore Nino Carreri. Ma una domanda è inevitabile: perché, davanti a un disavanzo di quasi 90 milioni, a intervenire è l’assessore alle Circoscrizioni e non il sindaco Federico Basile, che detiene la delega al Bilancio? Basile non può delegare anche le proprie responsabilità. La proposta di delibera n. 280, che certifica il disavanzo, porta proprio la sua firma”, afferma il gruppo consiliare.

Conti del Comune di Messina, la replica all’assessore Carreri

Il gruppo respinge le osservazioni formulate dall’assessore sulla distinzione tra debito e disavanzo, sostenendo di aver sempre utilizzato la corretta terminologia contabile nelle proprie contestazioni. “Quanto a Carreri, ci risparmi le lezioncine sulla differenza tra disavanzo e debito. Il nostro gruppo ha sempre parlato di disavanzo, utilizzando i dati ufficiali del Comune. La sua precisazione, quindi, non risponde alle nostre contestazioni”.

Disavanzo da 89,7 milioni di euro: i numeri contestati dall’opposizione

Scurria Sindaco-Partecipazione concentra quindi l’attenzione sulle componenti del disavanzo che, secondo la ricostruzione del gruppo, sarebbero riconducibili agli esercizi finanziari dell’attuale Amministrazione. Si tratta complessivamente di 36,2 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero l’aumento dei debiti verso i fornitori e la contrazione delle disponibilità di cassa. “Entriamo nel merito dei numeri: la proposta n. 280 certifica un disavanzo di 89,7 milioni di euro. Di questi, 36,2 milioni riguardano due componenti maturate durante l’attuale Amministrazione: 14,3 milioni di disavanzo 2022 ancora da ripianare e altri 21,9 milioni di nuovo disavanzo nel 2025. Non vecchie eredità, ma criticità riferite a due esercizi della gestione Basile. A ciò si aggiungono 22,3 milioni in più di debiti verso fornitori e una riduzione del fondo cassa del 66,2%. Questi sono i dati degli atti ufficiali. Non basta spiegare la differenza tra le parole: bisogna rispondere dei risultati”.

La stoccata a Carreri sul regolamento delle Circoscrizioni

Il gruppo consiliare solleva infine un’altra questione amministrativa, relativa al regolamento sulle Circoscrizioni, che, secondo quanto riferito dagli esponenti dell’opposizione, il Consiglio comunale attende da cinque mesi. Da qui la richiesta all’assessore Carreri di concentrarsi sulle competenze della propria delega e al sindaco Basile di intervenire direttamente sulla situazione finanziaria di Palazzo Zanca.

“A Carreri consigliamo di utilizzare meglio il proprio tempo. Anziché impartire lezioni di contabilità, porti finalmente in Consiglio il regolamento sulle Circoscrizioni, che attendiamo da cinque mesi. Dia un senso alla delega che gli è stata affidata.

Carreri pensi alle Circoscrizioni, Basile risponda dei conti. Ognuno si assuma le proprie responsabilità”, conclude il gruppo consiliare Scurria Sindaco-Partecipazione.