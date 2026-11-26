Si accende il dibattito sulla situazione finanziaria del Comune di Messina. L’assessore Nino Carreri interviene sulle ricostruzioni apparse negli ultimi giorni sulla stampa e sulle dichiarazioni relative ai conti di Palazzo Zanca, contestando l’attribuzione di 90 milioni di euro di nuovi debiti all’attuale Amministrazione comunale. Al centro della precisazione dell’assessore vi è la distinzione tra debito e disavanzo di amministrazione, due concetti contabili che, secondo Carreri, vengono impropriamente sovrapposti nel dibattito pubblico. “Le ricostruzioni apparse in questi giorni su alcuni organi di stampa e le dichiarazioni di quanti intervengono sulla situazione finanziaria del Comune senza avere piena contezza della materia contabile meritano una precisazione importante, soprattutto per rispetto nei confronti dei cittadini messinesi. Si sta facendo passare un dato contabile, il disavanzo di amministrazione, come se fosse un debito di 90 milioni di euro prodotto dall’attuale amministrazione. Questa rappresentazione è tecnicamente scorretta e rischia di generare una grave disinformazione”, afferma Carreri.

Comune di Messina, Carreri spiega la differenza tra debito e disavanzo

L’assessore entra quindi nel merito della questione, soffermandosi sul significato dei due termini e sulle differenti componenti che concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. “Disavanzo e debito non sono la stessa cosa. Il debito rappresenta somme che l’ente deve effettivamente a soggetti terzi in forza di obbligazioni finanziarie. Il disavanzo di amministrazione, invece, è il risultato negativo che emerge dal rendiconto della gestione, calcolato secondo precise regole di contabilità pubblica e tenendo conto anche dei fondi accantonati, vincolati e dei residui attivi e passivi. Sono due concetti completamente diversi, che non possono essere utilizzati indistintamente per costruire una narrazione politica”, precisa l’assessore.

Il disavanzo del Comune di Messina e la situazione finanziaria dal 2013

Carreri ripercorre anche la storia finanziaria dell’Ente, richiamando il disavanzo registrato nel 2013 e sottolineando la necessità di contestualizzare l’attuale dato di circa 89,7 milioni di euro, distinguendo le diverse componenti contabili e la loro riconducibilità alle precedenti gestioni e agli esercizi più recenti. “Solo per corretta ricostruzione storica si ricorda che il disavanzo di gestione dell’Ente parte da -101 milioni di euro del 2013, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, legato alla condizione finanziaria dell’Ente negli anni antecedenti al 2013. Il dato di circa 89,7 milioni di euro deve essere certamente analizzato, spiegato e contestualizzato, ma non può essere trasformato giornalisticamente in 90 milioni di nuovi debiti contratti dall’amministrazione Basile. La domanda corretta non è quanti debiti sarebbero stati prodotti, ma da quali componenti contabili deriva il disavanzo, quale parte è riconducibile alle gestioni precedenti, quale agli esercizi più recenti e quale incidenza hanno gli accantonamenti previsti dalla normativa e dagli organi di controllo”, prosegue Carreri.

Carreri: “i cittadini hanno diritto di conoscere la situazione finanziaria del Comune”

L’assessore richiama infine l’importanza della trasparenza e della correttezza delle informazioni fornite alla cittadinanza, ribadendo la legittimità della critica politica ma contestando l’utilizzo indistinto della terminologia contabile. “È proprio questa la differenza tra informare correttamente e alimentare confusione. I cittadini hanno diritto di conoscere la situazione finanziaria del Comune, ma hanno anche diritto a ricevere informazioni precise, complete e tecnicamente corrette. La critica politica è legittima e necessaria. La manipolazione dei termini contabili, invece, non aiuta nessuno. Prima di parlare di 90 milioni di debiti prodotti dalla buona amministrazione, sarebbe opportuno studiare e spiegare cosa rappresenta realmente quel numero. La trasparenza si costruisce con i numeri, ma soprattutto con la correttezza con cui vengono raccontati”, conclude Carreri.