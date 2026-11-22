Prosegue il confronto politico a Messina sulla situazione finanziaria del Comune. Dopo le critiche sollevate dal gruppo consiliare Scurria Sindaco, che aveva chiesto chiarimenti sul rendiconto 2025, sulle variazioni di bilancio e sull’entità dei residui attivi, arriva una nuova replica dei consiglieri comunali di maggioranza. Al centro della risposta, la disponibilità della documentazione contabile, il ruolo del Consiglio comunale e la necessità, secondo la maggioranza, di affrontare il dibattito sui conti pubblici attraverso un’analisi complessiva degli atti ufficiali. I consiglieri respingono “le contestazioni dell’opposizione”, sottolineando che “il rendiconto di gestione 2025 è già stato trasmesso a tutti i componenti dell’assemblea e sarà sottoposto all’esame dell’Aula secondo le procedure previste dalla normativa”.

La maggioranza replica a Scurria Sindaco: il rendiconto 2025 sarà discusso in Consiglio

In una nota, i consiglieri di maggioranza intervengono sulle dichiarazioni diffuse dal gruppo Scurria Sindaco, contestando il metodo con cui l’opposizione ha sollevato gli interrogativi sulla gestione economica dell’Ente. “Le dichiarazioni del gruppo Scurria Sindaco sulla situazione finanziaria del Comune sembrano voler anticipare conclusioni e alimentare dubbi prima ancora che il Consiglio comunale abbia completato il proprio percorso di approfondimento. È opportuno, pertanto, ristabilire alcuni elementi di chiarezza. Il rendiconto di gestione 2025 è stato già trasmesso a tutti i consiglieri comunali, che dispongono quindi della documentazione necessaria per prenderne visione e svolgere le proprie valutazioni. Il provvedimento sarà portato all’esame del Consiglio comunale e discusso in Aula nel rispetto dei termini e delle procedure stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali. Non corrisponde, dunque, al vero rappresentare una situazione nella quale il Consiglio sarebbe chiamato a deliberare senza poter conoscere i risultati della gestione precedente. Gli atti sono stati trasmessi e il confronto istituzionale avrà luogo nella sede deputata, con la possibilità per ogni consigliere di approfondire, chiedere chiarimenti e formulare le proprie osservazioni”, evidenzia la nota.

Variazioni di bilancio, residui attivi e FCDE: la posizione della maggioranza

Un altro punto centrale della replica riguarda le variazioni di bilancio, il cui numero era stato contestato dal gruppo Scurria Sindaco. “Quanto alle variazioni di bilancio, è bene ricordare che rappresentano strumenti ordinari di gestione e adeguamento della programmazione finanziaria, previsti dalla normativa vigente. Il loro numero, preso isolatamente, non costituisce la dimostrazione di una gestione priva di equilibrio o di capacità programmatoria. Occorre valutarne contenuti, motivazioni, coperture finanziarie e finalità. Anche i dati relativi ai residui attivi, al Fondo crediti di dubbia esigibilità e alle anticipazioni di tesoreria devono essere letti nel loro complesso, attraverso un’analisi tecnica e contabile che tenga conto della storia finanziaria dell’Ente, degli accantonamenti obbligatori e del percorso di risanamento intrapreso negli anni”, sottolinea la nota.

Il disavanzo del Comune di Messina e le responsabilità delle precedenti amministrazioni

La maggioranza torna quindi sulla questione del disavanzo finanziario del Comune di Messina, ribadendo che “una parte delle difficoltà economiche dell’Ente avrebbe origine nelle gestioni precedenti al 2018″. “Non si può, inoltre, prescindere dal contesto storico nel quale l’attuale amministrazione ha operato, ereditando una situazione finanziaria complessa, segnata da un disavanzo accumulato nelle precedenti gestioni, ben prima del 2018. Un percorso di risanamento che non può essere cancellato da letture parziali o da valutazioni costruite su singole voci contabili. Ed è proprio qui che occorre fare chiarezza sul piano politico: non si può accusare l’Amministrazione di sottrarre i conti al controllo del Consiglio quando il rendiconto è già stato trasmesso a tutti i consiglieri e sarà regolarmente discusso in Aula. Non si può invocare la trasparenza e, contemporaneamente, anticipare giudizi senza attendere il confronto sugli atti ufficiali”, aggiunge la nota.

Il ruolo del Consiglio comunale e il confronto con l’opposizione

La nota affronta anche il tema del controllo politico e istituzionale sull’attività amministrativa. “La minoranza ha tutto il diritto di contestare, chiedere spiegazioni e proporre una lettura diversa dei numeri. È una prerogativa democratica che nessuno intende mettere in discussione. Ma altrettanto doveroso è riconoscere che il controllo si esercita attraverso gli strumenti istituzionali, lo studio dei documenti e il confronto nel merito, non attraverso ricostruzioni che rischiano di alimentare confusione tra i cittadini. Amministrare significa assumersi responsabilità, affrontare problemi ereditati, garantire servizi e lavorare per il futuro della città. Fare opposizione significa controllare e avanzare proposte, non trasformare ogni atto amministrativo in un’occasione di polemica”, sostiene la nota.

La maggioranza: trasparenza attraverso gli atti e il confronto istituzionale

La replica si conclude con un riferimento alle iniziative annunciate dal gruppo Scurria Sindaco, che aveva comunicato l’intenzione di sottoporre un dossier sulla situazione finanziaria del Comune al Collegio dei revisori, alla Corte dei conti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. “La trasparenza non si proclama attraverso conferenze stampa o annunci di dossier: si garantisce mettendo gli atti a disposizione, consentendo le verifiche e affrontando il confronto nelle sedi istituzionali competenti. I cittadini meritano serietà, dati correttamente interpretati e responsabilità istituzionale. Il Consiglio comunale è il luogo in cui i numeri devono essere analizzati, discussi e valutati, non anticipati attraverso sentenze politiche”, conclude la nota.