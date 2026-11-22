Non si placa lo scontro politico a Messina sulla gestione dei conti del Comune. Dopo l’intervento dei consiglieri di maggioranza sulle variazioni di bilancio, arriva la replica del gruppo consiliare Scurria Sindaco, che torna a chiedere chiarimenti sulla situazione finanziaria dell’Ente e contesta la posizione assunta dai rappresentanti della maggioranza. Al centro delle critiche ci sono il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2025, le numerose variazioni di bilancio, la capacità di riscossione dei tributi e l’entità dei residui attivi. Il gruppo consiliare mette inoltre in discussione “il ruolo di controllo esercitato dalla maggioranza nei confronti dell’Amministrazione comunale e annuncia l’intenzione di sottoporre un dossier agli organismi competenti”.

“Quindici variazioni in nove mesi, 530 milioni di residui attivi, 228 milioni di FCDE e il rendiconto 2025 ancora da approvare. Ma la maggioranza numerica in Consiglio non ha nulla da chiedere al sindaco? Dopo otto anni di governo, ancora la colpa è di quelli di prima? Abbiamo letto la replica dei consiglieri di maggioranza. La cosa più sorprendente è che, davanti a precise domande sui conti pubblici, abbiano preferito polemizzare con chi le pone anziché chiedere risposte a chi amministra”, rimarca la nota.

“Perché il rendiconto 2025 è ancora in ritardo? Perché sono state necessarie quindici variazioni in nove mesi?”

“La maggioranza numerica in Consiglio comunale a cosa serve? A controllare l’Amministrazione o a fare da scudo al sindaco? A pretendere spiegazioni sui conti pubblici o a confezionare comunicati contro l’opposizione? Le domande sono semplici e riguardano chi amministra Messina. Perché il rendiconto 2025 è ancora in ritardo? Perché sono state necessarie quindici variazioni in nove mesi? Perché la capacità di riscossione dei tributi resta un problema? Come si spiegano circa 530 milioni di residui attivi e circa 228 milioni di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità? Quante risorse vengono assorbite dalla copertura del disavanzo, sottraendole ad altri interventi per la città? A queste domande la maggioranza non risponde. Preferisce ripetere la solita litania delle responsabilità ereditate. Ma sono passati otto anni! Otto anni durante i quali questa Amministrazione ha governato, approvato bilanci e rivendicato i successi del Salva Messina. Non si può essere quelli di prima quando si devono giustificare i problemi e quelli di oggi quando si devono celebrare i risultati”, sottolinea la nota.

“Otto anni sono un tempo più che sufficiente per passare dalla gestione delle eredità alla responsabilità dei risultati. E allora una domanda politica va rivolta proprio ai consiglieri di maggioranza: avete intenzione di esercitare il vostro ruolo oppure ritenete che la fedeltà al sindaco venga prima del dovere di controllo? Il voto favorevole non può diventare una delega in bianco. Chi sostiene un’Amministrazione ha anche il dovere di verificarne le scelte e pretenderne i risultati. Una maggioranza consiliare non è un ufficio stampa, non è un megafono della Giunta e non può ridurre il proprio ruolo a quello di un difensore d’ufficio dell’Amministrazione. Avete sbagliato interlocutore. Il vostro compito non è rispondere al posto del sindaco, ma pretendere da lui le risposte che i cittadini attendono. Noi le nostre verifiche le faremo. Il dossier sarà sottoposto al Collegio dei revisori, alla Corte dei conti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Saranno i documenti e gli organi competenti a fare chiarezza. Se il risanamento è stato realizzato, lo dimostrino i rendiconti. Se non lo è stato, abbiano il coraggio di dirlo. Dopo otto anni, il tempo delle giustificazioni è scaduto. È arrivato quello dei rendiconti. E quelli, purtroppo per qualcuno, non si approvano con gli applausi”, conclude la nota.