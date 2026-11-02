Messina perde quattro posizioni nella classifica Ecosistema Urbano 2026, “Rinascita Messina”: “tanti cantieri, ma quali benefici per la città?”

Messina scende all’89° posto nella classifica Ecosistema Urbano 2026, perdendo quattro posizioni rispetto alla precedente rilevazione. Un risultato che riaccende il dibattito sulle politiche ambientali e urbanistiche della città. A intervenire è Rinascita Messina, che chiede all’amministrazione comunale una riflessione sui risultati degli interventi realizzati negli ultimi anni, dalle piste ciclabili ai parcheggi d’interscambio, fino alle nuove piantumazioni e alle modifiche della viabilità. Secondo il movimento, il posizionamento nella graduatoria elaborata da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore metterebbe in discussione l’efficacia delle strategie adottate per rendere Messina più sostenibile. La critica non riguarda la necessità di investire nella mobilità alternativa o nel verde urbano, ma le modalità con cui alcune opere sono state progettate e inserite nel tessuto cittadino.

Messina all’89° posto per Ecosistema Urbano: le critiche di Rinascita Messina

Il movimento parte dal dato della classifica per sollevare interrogativi sulle scelte urbanistiche dell’amministrazione. Negli ultimi anni, osserva Rinascita Messina, sono stati avviati numerosi interventi presentati come parte di un processo di trasformazione della città, ma il risultato complessivo non rispecchierebbe le aspettative. “Messina scivola all’89° posto nella classifica Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, perdendo quattro posizioni rispetto alla precedente rilevazione. Un risultato che dovrebbe far riflettere l’amministrazione comunale e, soprattutto, indurre a una seria verifica delle politiche urbanistiche portate avanti negli ultimi anni”. Il movimento richiama anche le osservazioni dell’ingegnere Gaetano Sciacca, intervenuto nel dibattito cittadino, condividendone l’impostazione: non si tratta di essere favorevoli o contrari alle opere pubbliche, ma di valutare dove vengono realizzate, come sono progettate, se rispettano le norme e quali benefici producono per la collettività.

Piste ciclabili a Messina, il movimento: “servono percorsi sicuri e collegati tra loro”

Uno dei temi principali riguarda la rete ciclabile cittadina. Rinascita Messina chiarisce di sostenere la mobilità in bicicletta, ma contesta la funzionalità di alcuni percorsi urbani realizzati, giudicati frammentati e non sempre capaci di rappresentare una valida alternativa all’utilizzo dell’automobile. “Perché una pista ciclabile non diventa automaticamente un’opera di mobilità sostenibile soltanto perché viene tracciata sull’asfalto. Deve essere funzionale, sicura, collegata a una rete organica, capace di favorire realmente l’utilizzo della bicicletta”. La proposta del movimento è quella di sviluppare vere ciclovie e itinerari naturalistici capaci di collegare i villaggi, la costa, le vallate e le aree di interesse paesaggistico di Messina, valorizzando il patrimonio ambientale anche attraverso il turismo sostenibile e le attività sportive. Le contestazioni si concentrano invece su alcuni tracciati urbani che, secondo Rinascita Messina, avrebbero determinato difficoltà per la circolazione, i residenti e le attività commerciali, senza garantire benefici adeguati. “Quello che contestiamo è il modo in cui sono state concepite e realizzate alcune delle attuali piste ciclabili urbane: percorsi frammentati, spesso poco funzionali, che in alcuni tratti hanno prodotto criticità per la circolazione e per la sicurezza, senza offrire un’alternativa realmente efficace all’automobile”.

La richiesta di verifiche tecniche sulla sicurezza delle infrastrutture

Accanto alla funzionalità dei percorsi ciclabili, Rinascita Messina pone la questione del rispetto delle normative tecniche e dei requisiti di sicurezza. Il movimento sostiene che le infrastrutture debbano essere valutate considerando dimensioni, collocazione, segnaletica e accessibilità, verificando la conformità delle opere alle disposizioni applicabili. La stessa attenzione viene richiesta per i parcheggi d’interscambio, sui quali sarebbero state sollevate contestazioni tecniche che, secondo il movimento, meritano approfondimenti. “Non è accettabile che si investano risorse pubbliche senza prima garantire che ogni opera sia correttamente progettata, autorizzata e realizzata nel pieno rispetto delle regole. Chiediamo pertanto verifiche puntuali sulla regolarità tecnica e normativa di questi interventi”. Si tratta di dubbi e richieste di verifica avanzati da Rinascita Messina, non di irregolarità accertate. Il movimento sollecita controlli specifici per chiarire se gli interventi rispettino pienamente i requisiti previsti.

Parcheggi d’interscambio, i dubbi sulla reale utilità delle nuove aree di sosta

Un altro punto della presa di posizione riguarda i parcheggi d’interscambio realizzati a Messina. Secondo Rinascita Messina, la semplice disponibilità di nuovi posti auto non è sufficiente a migliorare la mobilità urbana se le aree di sosta non sono collocate in posizioni strategiche e adeguatamente collegate al trasporto pubblico. Il movimento evidenzia che un parcheggio dovrebbe consentire agli automobilisti di lasciare il proprio veicolo e proseguire agevolmente con mezzi alternativi, contribuendo così a ridurre la circolazione delle automobili nelle zone maggiormente frequentate. “Un parcheggio d’interscambio non può diventare semplicemente un’area di sosta aggiuntiva, magari realizzata sacrificando spazi urbani e senza un collegamento efficace con il trasporto pubblico. Altrimenti non risolve il problema della mobilità, ma rischia soltanto di trasferire altrove le criticità esistenti”. La richiesta è dunque quella di valutare non soltanto il numero degli stalli creati, ma anche la loro effettiva utilità rispetto alle esigenze di spostamento dei cittadini.

Verde pubblico, Messina nelle ultime posizioni: “non bastano pochi alberi lungo le strade”

Rinascita Messina dedica particolare attenzione anche alla gestione del verde urbano, richiamando alcuni indicatori del rapporto Ecosistema Urbano 2026. Secondo i dati citati dal movimento, la città occupa il 105° posto per disponibilità di verde urbano per abitante e il 96° per numero di alberi nelle aree pubbliche. Per quanto riguarda le piste ciclabili, Messina si colloca invece al 91° posto. Numeri che, secondo il movimento, dimostrerebbero la necessità di una pianificazione ambientale più articolata. In particolare, Rinascita Messina ritiene che le piantumazioni debbano essere inserite in un progetto complessivo, comprendente spazi verdi adeguati, aree permeabili, ombreggiamento, parchi urbani e manutenzione. “Piantare qualche alberello lungo una strada, spesso in spazi limitati e senza un progetto organico di riqualificazione, non significa costruire una città più verde. Servono alberature adeguate, spazi permeabili, ombreggiamento, parchi urbani, corridoi ecologici e una programmazione seria della manutenzione”. Per il movimento, il verde pubblico non dovrebbe essere considerato un semplice elemento decorativo, ma una componente fondamentale della progettazione degli spazi cittadini.

Rinascita Messina: “una somma di opere non equivale a una politica urbanistica”

La critica più ampia riguarda quella che Rinascita Messina considera una mancanza di strategia complessiva nella trasformazione urbana. Secondo il movimento, gli interventi realizzati negli ultimi anni sarebbero stati spesso affrontati separatamente, senza un disegno unitario capace di collegare mobilità, ambiente e qualità degli spazi pubblici. “La critica di Rinascita Messina riguarda proprio l’assenza di una strategia complessiva. Si è proceduto attraverso interventi spesso separati, senza che emergesse un disegno riconoscibile di città. Una somma di opere non equivale a una politica urbanistica”. Il movimento propone una visione fondata su una mobilità integrata, parcheggi funzionali, una rete ciclabile continua e sicura, un piano organico del verde e una riqualificazione degli spazi pubblici. A queste priorità affianca la necessità di coinvolgere maggiormente cittadini, tecnici, commercianti e circoscrizioni nelle decisioni che riguardano il territorio. “Non possiamo continuare a confondere la quantità delle opere con la qualità dei risultati. Non possiamo considerare ogni cantiere una conquista e ogni intervento una prova di modernizzazione. La modernità non si misura dal numero di cordoli, stalli o alberelli messi a dimora, ma dalla capacità di migliorare concretamente la vita quotidiana delle persone”.

L’appello all’amministrazione: “serve una discussione pubblica sulle scelte urbanistiche”

Nella parte conclusiva della nota, Rinascita Messina invita l’amministrazione comunale ad aprire un confronto sulle politiche urbanistiche degli ultimi anni, partendo dai risultati della classifica ambientale e da una valutazione degli investimenti effettuati. “Messina non ha bisogno di una città che sembri moderna nelle fotografie dei cantieri. Ha bisogno di una città realmente moderna, sostenibile, accessibile e a misura d’uomo”. Il movimento chiede quindi una verifica dei costi, dei benefici, della funzionalità e della conformità normativa delle opere realizzate, sostenendo che la gestione delle risorse pubbliche debba essere accompagnata da un confronto costante con la comunità. “Rinascita Messina ritiene che sia arrivato il momento di aprire una discussione pubblica seria sulle scelte urbanistiche di questi anni, verificando costi, risultati, funzionalità e rispetto delle norme. Perché i soldi pubblici non appartengono a chi amministra, ma ai cittadini che li finanziano con le proprie tasse”, conclude il movimento.