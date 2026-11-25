Un aperitivo domenicale che ha fatto discutere la politica messinese, riportando sotto i riflettori rapporti politici, vecchie conoscenze e percorsi personali che affondano le proprie radici ben prima delle ultime elezioni amministrative. A rivolgere l’invito è stato Pietro Navarra, già rettore dell’Università di Messina, ex parlamentare del Partito Democratico e ormai da anni in Forza Italia. Un appuntamento che ha visto tra i presenti la sottosegretaria Matilde Siracusano e il compagno Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Secondo indiscrezioni, tra un bicchiere e l’altro, in casa Navarra sarebbe stato avviato un confronto sulle prospettive politiche di Messina. A suscitare particolare interesse, tuttavia, è stata la composizione degli invitati, con la presenza di esponenti provenienti da esperienze politiche differenti e di amministratori che oggi fanno parte del progetto politico guidato dal sindaco Federico Basile.

Da Capurro e Contestabile a Chiarella e Bosurgi: chi c’era a casa Navarra

Tra coloro che hanno varcato la soglia dell’abitazione di Navarra figurano i consiglieri comunali di centrodestra Pippo Capurro e Simona Contestabile, l’ex consigliere comunale Dario Zante, negli ultimi mesi vicino alle posizioni di Sud chiama Nord, il presidente della Sesta Circoscrizione Sasha Cardile e, soprattutto, i consiglieri comunali Peppe Chiarella e Silvia Bosurgi, entrambi eletti alle ultime Amministrative nella lista Amo Messina. Proprio la presenza di questi ultimi ha suscitato maggiore curiosità negli ambienti politici cittadini. Per comprendere le ragioni di tanto interesse, però, bisogna riavvolgere il nastro e tornare ai giorni che precedettero la presentazione delle liste per le ultime elezioni comunali. La storia politica di Chiarella e Bosurgi, infatti, racconta di rapporti con Forza Italia che precedono la loro adesione al progetto amministrativo di Cateno De Luca e Federico Basile. Una circostanza che costituisce un elemento importante nella ricostruzione della vicenda.

Il retroscena sulle candidature di Chiarella e Bosurgi con Forza Italia

Non tutti ricordano che Peppe Chiarella e Silvia Bosurgi erano stati a un passo dalla candidatura con Forza Italia. Per Chiarella, in particolare, si prospettava la candidatura alla presidenza della Quarta Circoscrizione. Un percorso che, tuttavia, non si concretizzò. Proprio negli ultimi giorni antecedenti alla presentazione delle liste, delusi da alcune scelte maturate in seno a Forza Italia, i due decisero di aderire al progetto politico-amministrativo di De Luca e Basile, candidandosi nella lista Amo Messina e ottenendo successivamente l’elezione in Consiglio comunale. Un altro elemento da sottolineare è che né Chiarella né Bosurgi risultano tesserati a Sud chiama Nord. La loro esperienza politica all’interno del progetto Basile è maturata attraverso una lista civica e non attraverso un’adesione formale al movimento di Cateno De Luca. Il loro precedente avvicinamento a Forza Italia rappresenta, dunque, un passaggio della loro storia politica che aiuta a contestualizzare anche la partecipazione all’incontro domenicale organizzato da Navarra.

L’aperitivo e la precisazione sui social: “tTanto rumore per nulla”

Nel frattempo, sui social è arrivata una precisazione da parte di Chiarella, che ha respinto le interpretazioni circolate nelle ultime ore sulla natura dell’appuntamento: “mi dispiace che si stia facendo tanto rumore per nulla. La condivisione di un aperitivo in un contesto assolutamente privato e’ stata trasformata in un momento di pianificazione di una strategia sovversiva alla quale né io né le persone politicamente a me vicine siamo adusi”. Secondo fonti vicine ai due consiglieri comunali, sia Chiarella che Bosurgi restano legati alla maggioranza che sostiene Federico Basile.