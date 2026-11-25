Nessuna defezione e nessuna spaccatura interna. È il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio comunale di Messina ed esponente di Sud chiama Nord, Massimiliano Minutoli, che interviene sulle polemiche riguardanti la compattezza della propria compagine politica. Minutoli respinge le indiscrezioni su presunte divisioni interne, ribadendo la coesione del gruppo e la determinazione nel portare avanti il percorso politico intrapreso. “Qualcuno forse sperava di vedere qualche crepa, qualche defezione o qualche pezzo perdersi per strada. Mi dispiace deludere le aspettative: la nostra compagine politica non perde pezzi, semmai acquista ancora più compattezza”, evidenzia.

Messina, Minutoli ribadisce l’unità della compagine politica

Il presidente del Consiglio comunale rivendica quindi la solidità del gruppo, rispondendo con una battuta a chi ipotizza possibili fratture interne. “Siamo uniti, determinati e consapevoli del percorso che stiamo portando avanti. A chi continua a fare pronostici sulle nostre presunte divisioni, un consiglio: cambiate passatempo! Noi non ci dividiamo. Noi facciamo squadra. E oggi siamo ancora più compatti di ieri”, conclude Minutoli.