Una nuova opportunità di collegamento tra le due sponde dello Stretto, pensata per agevolare gli spostamenti dei passeggeri messinesi diretti all’Aeroporto dello Stretto. Prenderà ufficialmente il via martedì 1° dicembre 2026 il servizio “FlyBusMessina”, la nuova linea dedicata dell’Azienda Trasporti di Messina che collegherà direttamente la città peloritana con lo scalo aeroportuale reggino “T. Minniti”. Il nuovo servizio sarà presentato dal Comune di Messina e da ATM S.p.A. nel corso di una conferenza stampa in programma domani, sabato 28 novembre, alle ore 10:00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. All’appuntamento interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Mobilità e Viabilità urbana Francesco Caminiti e la presidente di ATM Chiara Sterrantino.

FlyBusMessina, nasce il collegamento diretto con l’Aeroporto di Reggio Calabria

L’attivazione della nuova linea rappresenta una novità significativa per la mobilità nell’area dello Stretto, offrendo ai cittadini messinesi un servizio di trasporto pubblico dedicato per raggiungere l’Aeroporto di dello Stretto. Un nuovo collegamento che punta a facilitare l’accesso allo scalo e a rafforzare l’integrazione dei trasporti tra Messina e Reggio Calabria. La presentazione di sabato precederà di pochi giorni l’avvio operativo del servizio, fissato per il 1° dicembre. Con FlyBusMessina, ATM amplia dunque la propria offerta di trasporto pubblico con una linea espressamente dedicata ai collegamenti aeroportuali tra le due città dello Stretto.