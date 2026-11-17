La mensa scolastica di Messina finisce al centro delle polemiche in Consiglio comunale. A sollevare la questione è Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che richiama l’attenzione su alcune criticità relative al servizio di refezione scolastica, dalla qualità della frutta distribuita ai problemi di funzionamento dell’applicazione. Nel corso del suo intervento, il consigliere comunale ha sintetizzato le questioni che, a suo giudizio, meriterebbero ulteriori approfondimenti da parte delle commissioni consiliari.

Gioveni sulla mensa scolastica: “mezze banane, pere secche e l’app che non funziona”

“Sulla mensa si potrebbero fare tre commissioni consecutive, tra mezze banane, pere secche, l’app che non funziona”, ha dichiarato Libero Gioveni durante il Consiglio comunale di Messina. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha così richiamato l’attenzione su diversi aspetti del servizio mensa nelle scuole messinesi, facendo riferimento alle porzioni di frutta servite agli studenti e alle difficoltà legate all’utilizzo dell’app.