“Una città capace di attrarre studenti da tutto il mondo, offrire nuove opportunità ai giovani e valorizzare il proprio patrimonio di conoscenze e competenze”. È la prospettiva delineata dal sindaco di Messina, Federico Basile, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 dell’Università degli Studi di Messina. Il primo cittadino ha sottolineato il valore strategico dell’Ateneo per lo sviluppo del territorio, evidenziando l’importanza della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’istituzione universitaria. “Questa mattina ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 dell’Università degli Studi di Messina, il 479° dalla fondazione del nostro Ateneo, alla presenza del Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino. Messina e la sua Università sono realtà profondamente legate. L’Università rappresenta un motore di crescita e un elemento fondamentale dell’identità della nostra città. La crescita dell’Ateneo contribuisce alla crescita della città, ne accresce l’attrattività, richiama studenti da tutto il mondo”, evidenzia Basile.

Messina e Università, la collaborazione per una città a misura di studente

Al centro dell’intervento di Basile anche il percorso di collaborazione avviato negli ultimi anni tra Palazzo Zanca e l’Ateneo peloritano, con particolare attenzione ai servizi, agli spazi e alle opportunità culturali destinati alla popolazione studentesca. “L’obiettivo è creare condizioni sempre più favorevoli affinché i giovani scelgano Messina come luogo in cui studiare e costruire il proprio futuro. In questi anni, come Amministrazione comunale, abbiamo lavorato in sinergia con l’Ateneo per costruire una città sempre più attrattiva e accogliente per la popolazione studentesca attraverso servizi, spazi, opportunità culturali e occasioni di socialità e creando le condizioni affinché sempre più giovani scelgano Messina”, sottolinea.

Basile: investire sui giovani per il futuro di Messina

Il sindaco ha infine ribadito la centralità dell’Università nella prospettiva di sviluppo della città, sottolineando la necessità di investire sulla capacità di attrarre e trattenere i talenti, valorizzando la formazione e la conoscenza. “Come Sindaco, sono convinto che investire sull’attrattività di Messina significa investire sul suo futuro costruendo una città che sa accogliere studenti, valorizzare la conoscenza e trattenere talenti. Buon anno accademico a tutta la comunità dell’Università degli Studi di Messina”, conclude Basile.