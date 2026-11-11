Messina, incontri con investitori cinesi e cinque imprese coinvolte: “Scurria Sindaco” chiede trasparenza sui criteri di selezione

“Chiarire i criteri con cui sono state selezionate le cinque imprese messinesi coinvolte negli incontri in videoconferenza con investitori cinesi“. È quanto chiede il gruppo consiliare “Scurria Sindaco”, che ha depositato un’interrogazione a risposta immediata indirizzata al sindaco di Messina, Federico Basile, e all’assessore alle Attività produttive, Massimo Finocchiaro, per ottenere “informazioni sulle modalità di individuazione delle aziende partecipanti alle recenti iniziative di internazionalizzazione promosse dall’Amministrazione comunale. Al centro dell’iniziativa consiliare ci sono gli incontri organizzati attraverso videoconferenze con interlocutori economici cinesi, finalizzati a favorire nuove opportunità di collaborazione commerciale e imprenditoriale per il tessuto produttivo messinese”.

Secondo quanto reso noto, alle iniziative hanno partecipato cinque realtà imprenditoriali del territorio. Il gruppo consiliare “non contesta l’opportunità di promuovere rapporti economici internazionali, ma chiede di conoscere le procedure seguite dall’Amministrazione per individuare le aziende coinvolte e verificare se sia stata garantita la possibilità di partecipazione anche alle altre realtà produttive della città”.

Investitori cinesi a Messina, chi ha scelto le cinque imprese?

La questione principale sollevata dal gruppo “Scurria Sindaco” riguarda le modalità di selezione delle aziende messinesi ammesse agli incontri con gli interlocutori cinesi. Nell’interrogazione viene chiesto al sindaco e all’assessore Finocchiaro di “chiarire chi abbia individuato le cinque imprese e sulla base di quali criteri sia stata effettuata la scelta”. Il gruppo richiama “i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza che devono guidare l’attività amministrativa, facendo riferimento all’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La richiesta nasce dalla volontà di comprendere se la partecipazione agli incontri sia stata regolata da una procedura aperta alle imprese interessate oppure da altre modalità di individuazione”. Tra i chiarimenti sollecitati “figura anche l’eventuale esistenza di una specifica documentazione istruttoria relativa all’organizzazione dell’iniziativa e alla selezione delle aziende”.

Avvisi pubblici e manifestazioni d’interesse: le richieste all’Amministrazione Basile

Un altro aspetto dell’interrogazione riguarda “la possibilità che le imprese messinesi abbiano avuto accesso a informazioni preventive sull’opportunità di partecipare alle videoconferenze“. Il gruppo consiliare chiede infatti “di sapere se sia stato pubblicato un avviso pubblico o una manifestazione d’interesse aperta a tutte le realtà produttive del territorio. La questione riguarda le modalità con cui l’Amministrazione comunale intende promuovere le iniziative di internazionalizzazione, assicurando condizioni di accesso alle opportunità di confronto con investitori esteri”. “Scurria Sindaco” domanda inoltre “quali strumenti il Comune intenda adottare in futuro per consentire anche ad altre aziende messinesi di partecipare a iniziative analoghe. L’obiettivo dichiarato è ottenere chiarimenti sulle procedure utilizzate e sulle eventuali misure necessarie per garantire una più ampia partecipazione del sistema imprenditoriale locale”.

Scurria Sindaco: “non siamo contrari alle opportunità, siamo contrari a qualsiasi opacità nella loro assegnazione”

Il gruppo consiliare precisa che la richiesta di chiarimenti non rappresenta una posizione contraria alle iniziative finalizzate a rafforzare i rapporti commerciali tra Messina e gli investitori stranieri. “Non siamo contrari alle opportunità, siamo contrari a qualsiasi opacità nella loro assegnazione”, sottolinea il gruppo “Scurria Sindaco”. Nel documento viene richiamato anche il principio generale di trasparenza amministrativa “previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che fa riferimento all’accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per favorire forme diffuse di controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali”. La posizione espressa dal gruppo è quindi quella “di accompagnare le iniziative di promozione economica con procedure chiare e informazioni accessibili sui criteri adottati per coinvolgere le imprese”.