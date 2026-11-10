Messina guarda alla Cina, primo incontro tra imprese locali e operatori economici cinesi: Basile apre a nuove opportunità commerciali

Messina punta a rafforzare i rapporti economici con la Cina, creando nuove occasioni di confronto e collaborazione per le imprese del territorio. Si è svolto oggi il primo ciclo di incontri in videoconferenza tra alcune realtà produttive messinesi e interlocutori del mondo economico cinese, nell’ambito di un percorso di relazioni istituzionali avviato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale. A darne notizia è il sindaco Federico Basile, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa per accompagnare il tessuto imprenditoriale cittadino verso nuovi mercati e possibili opportunità di sviluppo commerciale. Il confronto è stato promosso dal Comune attraverso il lavoro dell’assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e ha visto il coinvolgimento del vicesindaco Laura Castelli e del presidente del Corelli Egidio Bernava.

Messina-Cina, avviati i primi incontri tra aziende e interlocutori economici

L’iniziativa rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di collaborazione che l’Amministrazione comunale ha sviluppato negli ultimi mesi con interlocutori istituzionali ed economici cinesi. “Messina guarda alla Cina: nuove opportunità per le nostre imprese. Oggi abbiamo compiuto un altro passo nel percorso di collaborazione costruito in questi mesi, con il primo ciclo di incontri tra imprese messinesi e interlocutori economici cinesi”, dichiara il sindaco Federico Basile. Il Comune ha svolto un ruolo di raccordo, favorendo l’avvio del dialogo tra le realtà produttive e i potenziali interlocutori internazionali.

Dal confronto istituzionale agli incontri dedicati alle singole imprese

Il programma della videoconferenza si è articolato in diversi momenti, con l’obiettivo di consentire un confronto non soltanto generale, ma anche mirato alle caratteristiche delle aziende partecipanti. Dopo una prima fase istituzionale e la presentazione delle realtà imprenditoriali coinvolte, gli incontri sono proseguiti attraverso sessioni dedicate alle singole imprese messinesi. Durante questi approfondimenti sono state esaminate le attività delle aziende, le loro specificità produttive e i possibili settori nei quali sviluppare rapporti commerciali ed economici con gli interlocutori cinesi. Una modalità di confronto pensata per mettere in relazione le competenze e le caratteristiche delle imprese locali con le opportunità che potrebbero emergere attraverso i nuovi contatti internazionali.

Il ruolo del Comune: creare relazioni e facilitare l’accesso a nuovi mercati

Il sindaco Basile evidenzia come l’incontro rappresenti il risultato di un lavoro istituzionale sviluppato nel corso degli ultimi mesi, finalizzato a costruire canali di comunicazione e collaborazione da mettere a disposizione del sistema produttivo cittadino. “La videoconferenza è stata promossa dall’Amministrazione comunale attraverso il lavoro dell’assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro. Insieme al Vicesindaco Laura Castelli e al presidente del Corelli Egidio Bernava, abbiamo avviato un confronto diretto che ha coinvolto alcune realtà del nostro tessuto produttivo e rappresentanti del mondo economico cinese”, spiega il primo cittadino.

Basile: “mettiamo a disposizione delle imprese i rapporti costruiti in questi mesi”

Uno degli aspetti sui quali insiste il sindaco riguarda proprio il rapporto tra iniziativa pubblica e attività delle imprese. Secondo Basile, il compito dell’Amministrazione comunale è quello di aprire nuove possibilità di dialogo, valorizzando le relazioni istituzionali già costruite e favorendo occasioni di incontro per le realtà economiche locali. “Abbiamo costruito in questi mesi canali e relazioni istituzionali che oggi mettiamo a disposizione del tessuto produttivo messinese. È questo il seguito concreto del percorso avviato: il Comune apre canali e crea le condizioni per il confronto; saranno poi le imprese, con le proprie competenze e le proprie eccellenze, a svilupparne le opportunità”, sottolinea il sindaco.

Nuove opportunità per l’economia messinese attraverso i rapporti con la Cina

Il primo ciclo di incontri rappresenta un’occasione per le imprese di Messina interessate a esplorare nuovi mercati e a sviluppare contatti con operatori economici internazionali. Attraverso il confronto diretto, le aziende hanno avuto la possibilità di illustrare le proprie attività e approfondire eventuali ambiti di collaborazione commerciale ed economica. L’iniziativa si inserisce nella volontà dell’Amministrazione comunale di accompagnare il sistema produttivo locale verso opportunità che vadano oltre il mercato territoriale, valorizzando le competenze e le eccellenze delle imprese messinesi. “L’obiettivo è accompagnare il nostro sistema produttivo verso nuovi interlocutori e nuovi mercati, favorendo contatti e possibili collaborazioni”, conclude Basile.