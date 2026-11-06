Messina, incendio alla Camera di Commercio. Tripodi (Uil): “una tragedia per la città, subito la ricostruzione del Palazzo”

Il devastante incendio che ha colpito la sede della Camera di Commercio di Messina rappresenta una grave perdita per il patrimonio storico e architettonico della città e apre interrogativi sul futuro dell’edificio e delle attività camerali. A intervenire è Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina e consigliere della Camera di Commercio peloritana, che esprime profonda preoccupazione per le conseguenze dell’accaduto e chiede di avviare immediatamente le iniziative necessarie alla ricostruzione del palazzo.

“Il devastante incendio della sede della Camera di Commercio rappresenta una nuova tragedia per la città di Messina: brucia uno splendido Palazzo e si riduce in cenere un pezzo di storia con le gravissime conseguenze che ne deriveranno. In questo momento decisamente complicato, siamo solidali ed esprimiamo forte vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, ormai pochissime unità, della Camera di Commercio che sono sgomenti e preoccupati per le prospettive di questa immane tragedia.”

La solidarietà ai lavoratori e la richiesta di ricostruire il Palazzo

Tripodi pone particolare attenzione alla situazione del personale della Camera di Commercio, esprimendo solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che, dopo l’incendio, si trovano ad affrontare una fase di forte incertezza. Il segretario della Uil sottolinea inoltre la necessità di intervenire rapidamente per garantire la continuità delle funzioni dell’ente a servizio del territorio. Per il rappresentante sindacale, la priorità deve essere quella di superare le conseguenze dell’emergenza attraverso un percorso che consenta di ricostruire l’edificio e ripristinare pienamente le attività camerali. “Adesso è il momento di affrontare un “lutto” collettivo e mettere immediatamente in campo ogni iniziativa finalizzata alla rapida ricostruzione del Palazzo e al pieno ripristino delle attività camerali per il territorio peloritano.”

Le cause dell’incendio e la richiesta di accertare eventuali responsabilità

Accanto alla richiesta di ricostruzione, Ivan Tripodi richiama l’attenzione sulla necessità di fare piena luce sulle cause dell’incendio alla Camera di Commercio di Messina. Un approfondimento che, secondo il segretario della Uil, dovrà essere condotto attraverso le indagini delle autorità competenti, anche per verificare gli aspetti legati alla prevenzione antincendio e accertare eventuali responsabilità. “Certamente, grazie al prezioso ausilio delle indagini delle autorità competenti, verrà il momento delle analisi per comprendere le cause dell’evento disastroso, per verificare le evidenti lacune in materia di prevenzione antincendio e per accertare le eventuali gravissime responsabilità connesse”, conclude Tripodi.