Messina, domato l’incendio alla Camera di Commercio: Vigili del Fuoco ancora al lavoro, al via la rimozione dei detriti | FOTO LIVE

E’ stato domato l’incendio che ha colpito il palazzo della Camera di Commercio di Messina, in piazza Cavallotti. Dopo le operazioni di spegnimento, l’intervento si concentra adesso sulla messa in sicurezza dell’edificio e sulla rimozione dei detriti. Sul posto sono ancora presenti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività necessarie a garantire la sicurezza della struttura e dell’area interessata dall’incendio. Insieme a loro operano anche i tecnici incaricati delle valutazioni del caso, per verificare le condizioni dell’immobile dopo le fiamme.

La situazione è dunque entrata in una nuova fase, con l’incendio ormai spento e le operazioni concentrate sugli interventi successivi all’emergenza. Resta alta l’attenzione sullo storico palazzo della Camera di Commercio, uno degli edifici simbolo della ricostruzione di Messina dopo il terremoto del 1908. Proseguono quindi le attività di messa in sicurezza e rimozione dei detriti, mentre sono in corso le valutazioni tecniche necessarie a verificare le condizioni della struttura.