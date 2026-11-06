Messina, Camera di Commercio devastata dall’incendio, proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi presso il palazzo della Camera di Commercio di Messina e di messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto sono attualmente impegnati circa venti operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al lavoro per completare la bonifica degli ultimi focolai e garantire la sicurezza della struttura e delle zone circostanti. Il dispositivo di soccorso schierato comprende due squadre operative, la Squadra 1A e la Squadra 2A, supportate da un’autoscala, tre autobotti pompa (ABP) e due autopompe serbatoio (APS), impiegate per assicurare la riserva idrica necessaria alle operazioni di estinzione. Sono inoltre presenti un Carro Aria, utilizzato per la ricarica degli autorespiratori, e un automezzo tridimensionale (ATRID).

Le operazioni proseguono incessantemente con l’obiettivo di eliminare gli ultimi focolai

A coordinare le attività di soccorso è un funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco, presente sul posto per seguire le diverse fasi dell’intervento. Le operazioni proseguono incessantemente con l’obiettivo di eliminare gli ultimi focolai e completare la messa in sicurezza dell’edificio e dell’area circostante. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione delle operazioni.