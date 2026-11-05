Messina, devastante incendio alla Camera di Commercio: crolla gran parte del tetto, danni ingenti allo storico palazzo | FOTO LIVE

Un vasto incendio ha devastato la parte superiore della Camera di Commercio di Messina, provocando danni ingenti allo storico edificio. Le fiamme, inizialmente concentrate in un’ala del palazzo, si sono progressivamente estese fino a coinvolgere l’intera parte superiore della struttura, causando il crollo di gran parte del tetto, caratterizzato dalla presenza di capriate in legno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Il palazzo è stato prontamente evacuato e, fortunatamente, non si registrano danni alle persone che si trovavano all’interno al momento dell’incendio. Al momento resta da chiarire l’origine del rogo, mentre emergono diversi elementi relativi alle condizioni dell’edificio e alle operazioni di intervento.

Incendio alla Camera di Commercio di Messina, le fiamme si propagano e il tetto crolla

Il fronte dell’incendio si è sviluppato soprattutto sul lato dell’edificio che si affaccia sulla parte più a valle di via Giordano Bruno. Con il passare delle ore, però, le fiamme hanno progressivamente interessato tutta la parte superiore dello storico palazzo. La situazione è diventata particolarmente grave a causa del coinvolgimento della copertura, le cui capriate in legno sono state raggiunte dal fuoco. Gran parte del tetto è già crollata, determinando danni rilevanti alla struttura. Al terzo piano dell’edificio erano ospitati gli uffici dell’Irsap, del Consorzio di bonifica e di Confagricoltura, situati proprio nella parte superiore del palazzo interessata dall’incendio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per contrastare la propagazione delle fiamme e affrontare un rogo che, con il trascorrere del tempo, ha assunto dimensioni sempre più estese. Uno degli aspetti ancora da chiarire riguarda le cause dell’incendio. Al momento non vi sono certezze sull’origine delle fiamme e non è possibile stabilire quale sia stato l’elemento che ha innescato il rogo.

Palazzo evacuato, nessun ferito e opere d’arte messe in salvo

Nonostante la gravità dell’incendio e i danni provocati dalle fiamme, l’evacuazione dell’edificio ha consentito di mettere in sicurezza le persone presenti. Non si segnalano feriti, mentre particolare attenzione è stata rivolta anche alla tutela del patrimonio artistico custodito all’interno della Camera di Commercio. Le opere d’arte di valore, soprattutto i quadri, sono state tutte messe al sicuro, evitando che venissero coinvolte dalle fiamme. Resta invece particolarmente pesante il bilancio dei danni materiali, soprattutto per quanto riguarda la copertura e gli ambienti situati ai piani superiori dello storico edificio.

Sul posto Blandina, Sabella, il prefetto Di Stani e il sindaco Basile

A seguire l’evoluzione dell’emergenza sono arrivati anche i vertici della Camera di Commercio e le principali autorità cittadine. Sul posto si è recato il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, insieme al segretario generale dell’ente, Paola Sabella. Anche la prefetto Di Stani ed il sindaco di Messina, Federico Basile, stanno seguendo le operazioni legate all’emergenza.