Messina, incendio alla Camera di Commercio: fiamme ai piani superiori dello storico edificio | VIDEO

Un incendio sta interessando la parte superiore della Camera di Commercio di Messina, in via Ugo Bassi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme sembrano estendersi, mentre restano sconosciute le cause del rogo

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Un vasto incendio è in corso alla Camera di Commercio di Messina, dove le fiamme stanno interessando i piani superiori dello storico edificio situato in via Ugo Bassi. La situazione appare particolarmente delicata per la progressiva estensione del fronte del fuoco, che con il passare dei minuti sembra coinvolgere una porzione sempre più ampia della parte alta della struttura. Sul posto sono già presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a fronteggiare l’incendio e a contenere la propagazione delle fiamme.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio e non sono disponibili ulteriori informazioni sull’origine delle fiamme. La situazione è in continua evoluzione, mentre prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco per contrastare il rogo che sta interessando lo storico immobile della Camera di Commercio messinese. Sul posto sono arrivati il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina con il segretario generale dell’ente Paola Sabella. Anche il prefetto Di Stani e il sindaco Basile stanno seguendo le operazioni di spegnimento.

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